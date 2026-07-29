آبل تطلق برنامجًا جديدًا لاستئجار أجهزتها بدل شرائها

ويستهدف البرنامج المستخدمين في الولايات المتحدة ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، مع شروط تتعلق بالإقامة ووسائل الدفع والتحقق الائتماني.
وعند انتهاء العقد، يمكن للمستخدم إعادة الجهاز والترقية إلى إصدار أحدث، أو دفع المبلغ المتبقي وامتلاكه، أو إنهاء العقد بإعادته.
ولا يقدم البرنامج خصومات فعلية على أسعار أجهزة آبل، بل يسهّل عملية الدفع على أقساط.
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