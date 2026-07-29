الأربعاء 2026-07-29 12:10 م

آبل تطلق برنامجًا جديدًا لاستئجار أجهزتها بدل شرائها

ثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "آبل" برنامجها الجديد "Apple Upgrade"، الذي يتيح للمستخدمين الحصول على أجهزة مثل آيفون وآيباد وماك وApple Watch عبر نظام تأجير بالتقسيط الشهري من خلال شركة "Klarna"، بدلًا من دفع السعر كاملًا مقدمًا.

ويستهدف البرنامج المستخدمين في الولايات المتحدة ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، مع شروط تتعلق بالإقامة ووسائل الدفع والتحقق الائتماني.

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وتختلف مدة التأجير حسب الجهاز، إذ تصل إلى 24 شهرًا للآيفون وApple Watch، و36 شهرًا للآيباد وماك.

وعند انتهاء العقد، يمكن للمستخدم إعادة الجهاز والترقية إلى إصدار أحدث، أو دفع المبلغ المتبقي وامتلاكه، أو إنهاء العقد بإعادته.

ولا يقدم البرنامج خصومات فعلية على أسعار أجهزة آبل، بل يسهّل عملية الدفع على أقساط.

 

ويرى خبراء أن الخدمة قد تناسب من يفضلون تحديث أجهزتهم باستمرار أو لا يرغبون بدفع مبلغ كبير مقدمًا، بينما يبقى الشراء المباشر خيارًا أفضل لمن يحتفظ بجهازه لسنوات طويلة.

 
 


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