السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 01:30 م

آبل تطلق برنامج جديد لخدمة آيفون 12 لمعالجة مشكلات الصوت

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة آبل برنامج خدمة جديد لمستخدمي آيفون 12 وآيفون 12 برو الذين يواجهون مشكلات في سماعة الأذن في أجهزتهم.

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وتقول الشركة إن الأجهزة المتأثرة قد تواجه مشكلات في الصوت بسبب أحد المكونات التي قد تفشل في وحدة استقبال سماعة الأذن. ويمثل هذا أول برنامج خدمة لمجموعة آيفون 12.


ووفقًا للشركة، تؤثر هذه المشكلة في نسبة صغيرة جدًا من أجهزة آيفون 12 وآيفون 12 برو المصنعة في الفترة بين شهر أكتوبر 2020 وشهر أبريل 2021.

 

وتشير الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى أن جهاز آيفون الخاص بك مؤهل للبرنامج إذا لم يصدر صوتًا من جهاز استقبال سماعة الأذن عند إجراء أو استقبال المكالمات.


وينطبق البرنامج فقط على آيفون 12 وآيفون 12 برو، وليس آيفون 12 ميني أو آيفون 12 برو ماكس. ويغطي البرنامج أجهزة آيفون 12 أو آيفون 12 برو المتأثرة لمدة عامين بعد البيع بالتجزئة الأول للوحدة.


وفي حين أن جميع أجهزة آيفون 12 لا تزال خاضعة لضمان آبل لمدة عام واحد، فإن برنامج الخدمة يغطي الأجهزة لمدة عامين بعد الشراء، مما يمنح سماعة الأذن الخاصة بك تغطية لمدة عام إضافي.


وتقول آبل: إن الشركة أو مقدم خدمة معتمد من الشركة يصلح الأجهزة المتأثرة مجانًا. ويجب البحث عن مقدم خدمة معتمد من الشركة أو تحديد موعد في متجر بيع تابع للشركة أو الاتصال بالدعم الفني للشركة لترتيب خدمة البريد الوارد عبر مركز إصلاح.

 

  المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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