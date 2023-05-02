آبل تطلق تحديثاً طارئاً لأجهزتها.. في منتصف الليل

الوكيل الإخباري - أصدرت آبل ليل الثلاثاء دفعة من تحديثات الأمان السريع لأجهزتها، لإصلاح فوري لثغرات أمنية يمكن استغلالها أو تشكل خطورة على عملائها.



وفقاً للإشعار على الموقع الرسمي للشركة، فإن تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة "تقدم تحسينات أمنية مهمة ضمن تحديثات البرامج"، ويسمح للمستخدمين بتحديث أنظمة التشغيل بشكل أسرع. وقالت الشركة إنه يمكن تثبيت التحديثات دون حاجة لإعادة تشغيل الأجهزة الذكية.

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ويستهدف التحديث أنظمة iOS 16.4.1 و iPadOS 16.4.1 و macOS 13.3.1.



وحاول موقع "تيك كرانش" التواصل مع الشركة لمعرفة تفاصيل عن الثغرات، دون جدوى.

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