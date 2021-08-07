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السبت، 07-08-2021 11:13 ص

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة آبل لمسح الصور المخزنة ضمن أجهزة آيفون وآيكلاود بحثًا عن صور إساءة معاملة الأطفال، وذلك وفقًا لصحيفة الفاينانشال تايمز.

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ويمكن للنظام الجديد أن يساعد جهات تطبيق القانون في التحقيقات الجنائية ولكن قد يفتح الباب أمام زيادة الطلبات القانونية والحكومية لبيانات المستخدم.


وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز إن النظام، المسمى NeuralMatch، ينبه فريقًا من المراجعين البشريين بشكل استباقي إذا اعتقد أنه تم الكشف عن صور غير قانونية، الذين يتصلون بعد ذلك بسلطات تطبيق القانون إذا كان من الممكن التحقق من المواد.

 

ويتم طرح NeuralMatch، الذي تم تدريبه باستخدام 200000 صورة من المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، في الولايات المتحدة أولاً.


ويتم تجزئة الصور ومقارنتها بقاعدة بيانات للصور المعروفة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.


وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز: يتم منح كل صورة يتم تحميلها عبر آيكلاود في الولايات المتحدة قسيمة أمان توضح ما إذا كانت مشبوهة أم لا.


وبمجرد وضع علامة على عدد معين من الصور على أنها مشبوهة، تعمل آبل على تمكين فك تشفير جميع الصور المشبوهة، وإذا كانت تبدو غير قانونية، فإنه يتم نقلها إلى السلطات المختصة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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