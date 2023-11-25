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السبت، 25-11-2023 04:20 م

آبل قد لا تستعيد ميزة معرفات اللمس في أجهزة آيفون

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة آبل سلسلة “آيفون إكس” في عام 2017 والتي لم تأتِ مع ميزة أمان “معرفات اللمس”، وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل، ميزة جديدة للتعرف على الوجه.

وكانت شائعات سابقة زعمت أن الشركة تخطط لإعادة ميزة معرفات اللمس، ولكن تقريراً جديداً يشير إلى أن تشكيلة آيفون 16 لن تحتوي على تقنية معرفات اللمس لأنها لا تخطط لإعادة هذه الميزة. 


ويدعي منشور شاركه خبير الدوائر المتكاملة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” أن شركة  آبل ليس لديها خطط لإعادة معرفات اللمس على آيفون، لأنها أوقفت تصنيع الرقائق اللازمة لهذه التكنولوجيا. حالياً، تقدم شركة آبل معرفات اللمس فقط على تشكيلة  آيفون إس إي ذات الميزانية المحدودة. 


وعلاوة على ذلك، يقال إن شركة آبل تعمل على الجيل التالي من آيفون إس إي 4. ومع هذا الطراز ذو الأسعار المعقولة، قد تقوم  آبل أيضاً بإزالة ميزة معرفات اللمس من هذا الجهاز، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي القادم على جميع مكونات تقنية التعرف على الوجه. 


وتقول بعض التقارير، إن الشركة تستكشف خيارات لدمج معرفات اللمس أسفل الشاشة على غرار تلك المتوفرة على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

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