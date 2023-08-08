الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

تعميم من وزارة التربية بشأن الزي المدرسي

توقيف خمسة أفراد شرطة إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المتناثرة في المدينة

ولي العهد والأميرة رجوة في منزل الباشا الطبيب رامي فراج

الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

زاهرة طبيشات تؤدِّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

الثلاثاء، 08-08-2023 03:58 م

آبل ميوزيك تطلق ميزة جديدة لمنافسة سبوتيفاي

202388155141359IC


الوكيل الإخباري- أطلقت خدمة بث الموسيقى آبل ميوزيك ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين العثور على فنانين جدد للاستماع إليهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

ويُفترض أن تعمل الميزة الجديدة التي يطلق عليها اسم محطة الاستكشاف، على تشغيل مجموعة مختارة من الموسيقى مع مراعاة عادات الاستماع وأذواق المستخدمين، ولم يتم تقديم ميزة الخوارزمية الجديدة رسمياً، لكن المسرب MacRumors عثر على الرابط الذي يوجه مستخدمي آبل ميوزيك إلى Discovery Station.

وورد أن الميزة الجديدة ظهرت لبعض مستخدمي آبل ميوزيك في علامة التبويب "استمع الآن" في فئة "Stations for You"، لذلك يتوقع أن تصدر آبل إعلاناً في وقت قريب بخصوص محطة Discovery.

اضافة اعلان


ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن محطة الاكتشاف متاحة على الجوال وسطح المكتب وتطبيق الويب، ولكن إذا لم تشاهدها بعد، فيمكنك الانتظار بضعة أيام حيث يبدو أن هذا طرحاً مرحلياً.

وليس هناك معلومات دقيقة عما تفعله الميزة الجديدة، بخلاف تزويد مستخدمي آبل ميوزيك بالموسيقى التي قد يحبونها، ولكن لم يسمعوا بها من قبل.. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذا هو رد آبل على ميزة Discover Weekly الخاصة بـ سبوتيفاي.


وعلى الرغم من أن محطة الاستكشاف لن تجلب ملايين المشتركين الجدد في آبل ميوزيك، إلا أنها على الأقل ستعمل على رفع مستوى المجال قليلاً عندما يتعلق الأمر بالوظائف، بحسب موقع فون أرينا.

 

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

خبر غير سار لمستخدمي ماسنجر .. احذر "السكرين شوت " لهذا السبب !

202388141520525UA

الصين تسعى إلى تنظيم تقنية التعرف على الوجه

67675757-800x549

العراق يحجب تطبيق تيليغرام

202387181467547D

أهم التسريبات والتكهنات عن ساعة "غوغل بيكسل" الجديدة

8202327933814202251

لجميع مستخدمي واتساب .. خاصية جديدة طال انتظارها

20238717187630NK

استخدام الواقع الافتراضي لعلاج الشعور بالوحدة لدى كبار السن

أخبار متعلقة
8202327933814202251

لجميع مستخدمي واتساب .. خاصية جديدة طال انتظارها