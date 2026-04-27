آيفون لا يعمل بعد نفاد البطارية؟ إليك الحل خطوة بخطوة

الوكيل الإخباري- رغم أن توقف هواتف آيفون عن العمل بعد نفاد البطارية قد يبدو مشكلة خطيرة، إلا أنه غالبًا ما يكون مؤقتًا ويمكن التعامل معه عبر بعض الخطوات البسيطة مثل الشحن الصحيح أو إعادة التشغيل القسري.





ويعاني بعض مستخدمي أجهزة آيفون من مشكلة مفاجئة تتمثل في توقف الهاتف تمامًا عن العمل بعد نفاد البطارية، حيث يبدو الجهاز متوقفًا ولا يستجيب لمحاولات التشغيل أو الشحن.



ورغم أن هذا الأمر قد يثير القلق لدى المستخدمين، إلا أنه في معظم الحالات يمكن حلّه دون الحاجة إلى صيانة فورية.



ويحدث ذلك عادة عندما تنفد بطارية آيفون بالكامل، إذ قد لا تظهر أي علامة على الشاشة فور توصيله بالشاحن، ما يدفع المستخدم للاعتقاد بأن الجهاز معطّل.



في الواقع، يحتاج الهاتف أحيانًا إلى عدة دقائق قبل أن يبدأ بإظهار رمز الشحن أو شعار أبل، خاصة إذا كانت البطارية فارغة تمامًا أو كان الجهاز في حالة إيقاف عميق للنظام.



الخطوة الأولى

ينصح الخبراء بترك الهاتف موصولًا بالشاحن لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 دقيقة قبل محاولة تشغيله.



كذلك يجب استخدام كابل وشاحن أصليين أو معتمدين، لأن ضعف الطاقة قد يمنع الجهاز من الإقلاع.



وفي بعض الحالات، قد لا يظهر أي شيء على الشاشة في البداية، وهو أمر طبيعي.



الخطوة الثانية

إذا لم يستجب الهاتف، يمكن تجربة إعادة التشغيل القسري عبر الضغط بسرعة على زر رفع الصوت، ثم زر خفض الصوت، ثم الضغط المطوّل على الزر الجانبي حتى يظهر شعار أبل.



وهذه الطريقة تساعد في إعادة تفعيل النظام عندما يتجمد أو يتوقف عن الاستجابة.



الخطوة الثالثة

تشير بعض التقارير إلى أن استخدام الشحن اللاسلكي MagSafe قد يكون أكثر فعالية في بعض الحالات من الشحن السلكي عندما يكون الهاتف في حالة تعطل مؤقت، حيث يمكن أن يساعد في إعادة تشغيل النظام بعد عدة دقائق من التوصيل.



وإذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالبطارية أو بالنظام الداخلي للجهاز. في هذه الحالة، يُنصح بالتوجه إلى مركز صيانة معتمد من أبل لفحص الجهاز بشكل دقيق وتحديد سبب العطل.





