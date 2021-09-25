آيفون 13 ميني يشحن بقوة 12 واط بدلاً من 15 واط

الوكيل الإخباري - طرحت شركة آبل هاتف آيفون 13 ميني الجديد للمستخدمين، وبالرغم من أنه يحتوي على عدد من التحسينات بالمقارنة مع آيفون 12 ميني.

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ولكن يشترك الجهاز الجديد في قيد واحد مع سابقه، إذ لا يزال مقصورًا على ذروة توصيل الطاقة تصل إلى 12 واط عبر الشحن اللاسلكي MagSafe، وذلك وفقًا لمستند دعم فني.



وهذا يعني أنه، مثل آيفون 12 ميني، لديه سرعة شحن MagSafe قصوى أقل من بقية تشكيلة آيفون 13، التي يمكن شحنها جميعًا حتى 15 واط عبر MagSafe.

وفي حين أنه قد يكون من المخيب للآمال أن نسمع أن أصغر هواتف آيفون يمكن شحنه بشكل أبطأ عبر MagSafe. ولكن هذا الأمر قد يحسن عمر البطارية ويحافظ عليها من ارتفاع درجة الحرارة.



ونظرًا لحجم الجسم المتطابق تقريبًا بين iPhone 12 mini‌ و iPhone 13 mini. فليس من المستغرب أن ينطبق الحد الأقصى على كلا الجهازين. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها آبل ذلك.



ويدير آيفون ‌المتصل بـ MagSafe‌ بذكاء السحب لمنع ارتفاع درجة الحرارة. وبالتالي حتى النموذج المدعوم بالكامل والقادر على الشحن عند 15 واط قد يشهد زيادة في وقت الشحن الذي يقضيه عند أقل من هذا الحد. وذلك لمحاولة حماية صحة البطارية.



وتعني البطارية الأصغر في نموذج آيفون الصغير أنها تتطلب طاقة أقل لإعادة الشحن من النموذج الأكبر. لذلك قد لا يستغرق شحن آيفون 13 المصغر بقدرة 12 واط وقتًا أطول لشحنه بالكامل عبر ‌MagSafe‌ من ‌آيفون 13 بحد 15 واط.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية