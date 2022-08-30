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الثلاثاء، 30-08-2022 11:00 ص

أبسط الطرق للحفاظ على صحة بطارية آيفون الخاص بك

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الوكيل الإخباري - مع أحدث طرازات آيفون، قامت أبل بتحسين عمر البطارية إلى الحد الذي يجعل هواتف آيفون الحديثة الذكية تتفوق على الهواتف الأخرى في هذا المجال. ومع ذلك، قد يلاحظ بعض المستخدمين أن بطارية آيفون الخاصة بهم لا تدوم طويلاً كما كانت في السابق، لذا لا بد من التعرف على كيفية الحفاظ على صحة بطارية آيفون.

أولاً، علينا معرفة السعة القصوى لبطارية آيفون الخاص بك عبر الخطوات التالية: افتح قائمة الإعدادات، وانقر على البطارية، ثم على صحة البطارية. أول شيء ستراه هو السعة القصوى. وفقاً لصفحة دعم أبل، تم تصميم البطارية العادية بحيث تحتفظ بنسبة تصل إلى 80٪ من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند التشغيل في الظروف العادية.

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بعد التحقق المنتظم من صحة بطارية آيفون، لا بد من القيام ببعض الأشياء التي توصي بها أبل المستخدمين لزيادة عمر البطارية وتقليل استنفاذها. توصي أبل بإبقاء جهاز آيفون في حالة شحن بنسبة 50٪، والانتباه جيداً إلى الظروف البيئية المحيطة بالجهاز، وعدم تركه في أماكن تكون عرضة للتسخين مثل السيارة، إضافة إلى إبعاده عن مصادر الحرارة في المنزل.


كما تنصح أبل باستخدام الشواحن الأصلية وكابلات لايتنينغ من أبل لشحن جهاز آيفون الخاص بك. وإذا أمكن، تجنب الشحن بالكامل حتى 100٪. إضافة إلى ما سبق، ينصح بتمكين السطوع التلقائي وتحليل معلومات استخدام البطارية للمساعدة في تحديد ما إذا كانت بعض التطبيقات تستخدم بطارية آيفون في الخلفية.

 

ووفقاً للخبراء، تعمل كل هذه النصائح على تقليل الحمل الكلي على بطارية جهاز آيفون والحفاظ على صحتها لفترة أطول.

 

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