"أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين

الوكيل الإخباري- تخطط شركة أبل لتسويق اثنين من منتجاتها الجديدة خلال العام المقبل تحت اسم "ألترا".

ونقلت مجلة "ماكوورلد" الإلكترونية عن مصادر مطلعة قولها إن أول هاتف آيفون قابل للطي من "أبل" سيُطلق عليه اسم "آيفون ألترا"، وسيكون هذا الجهاز الخيار الأعلى فئةً في سلسلة هواتف أبل.



ولن يُعتبر آيفون ألترا جزءًا من سلسلة آيفون 18، على الرغم من طرحه بالتزامن مع آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بحسب تقرير لمجلة "ماكوورلد" المتخصصة في أخبار شركة أبل، اطلعت عليه "العربية Business".



ويشبه هذا إلى حدّ كبير عدم اعتبار هاتف آيفون إير فائق النحافة جزءًا من سلسلة آيفون 17.

ورغم أن "أبل" تأمل في طرح آيفون ألترا بالتزامن مع آيفون 18 برو، فإنه قد يُطرح بعد بضعة أسابيع وبكميات أقل.



إضافة إلى ذلك، تخطط "أبل" على ما يبدو لإطلاق جهاز "ماك بوك ألترا" في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع عام 2027.



وسيأتي الجهاز بشاشة OLED تدعم اللمس، وسيكون الأعلى فئةً ضمن أجهزة "ماك بوك"، كما سيأتي بسعر أعلى بشكل ملحوظ.



ورغم أن إطلاقه كان مخططًا له في وقت لاحق من هذا العام، فقد يتأجل هذا الجهاز عدة أشهر بسبب نقص في سلاسل توريد الذاكرة.



تُقدم "أبل" بالفعل منتجات من فئة "ألترا"، من بينها معالجات "M-series Ultra"، وساعة "أبل ووتش ألترا"، وتقنية "CarPlay Ultra".