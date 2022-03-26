أبل تعتزم بيع أجهزة أيفون وأيباد ضمن خدمة اشتراك

الوكيل الاخباري- اذا كنت تخطط لشراء أحد هواتف ”أيفون“ من شركة أبل، وهي أشهر الهواتف الذكية في العالم، أو أحد لوحياتها من طراز ”أيباد“، خلال العام المقبل، فقد يكون ذلك جزءًا من ”خدمة الاشتراك“ الجديدة من الشركة الأمريكية.



وأفاد تقرير جديد نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن أبل تعمل على خدمة اشتراك لهاتف أيفون والأجهزة الأخرى، وهي خطوة يمكن أن تجعل ملكية الجهاز مماثلة لدفع رسوم شهرية لأي خدمة أو تطبيق.

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وستكون الخدمة هي أكبر دفعة لشركة أبل حتى الآن في نظام ”المبيعات المتكررة تلقائيًا“، مما يسمح للمستخدمين بالاشتراك في الأجهزة لأول مرة، بدلًا من مجرد الاشتراك في الخدمات الرقمية.

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