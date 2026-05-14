أبل تعزز خصوصية الرسائل بين آيفون وهواتف أندرويد

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة Apple تحديث iOS 26.5، الذي يتضمن ميزة تشفير الرسائل بين مستخدمي آيفون وهواتف أندرويد عبر تقنية RCS، بهدف تعزيز الخصوصية وتحسين تجربة التواصل بين النظامين.





ويتيح التحديث تشفير المحادثات من الطرف إلى الطرف، ما يعني أن الرسائل لا يمكن قراءتها من أي جهة خارجية أثناء انتقالها بين الأجهزة.



وكانت هذه الميزة متوفرة سابقاً فقط داخل تطبيق iMessage، بينما تعتمد الميزة الجديدة على بروتوكول RCS المطور بالتعاون بين أبل وGoogle وبدعم من جمعية GSMA.



وبحسب التقارير، يتم تفعيل الميزة تلقائياً بعد تحديث الهاتف، بشرط دعم شركة الاتصالات لتقنية RCS، مع ظهور رمز القفل بجانب المحادثات المشفرة.





