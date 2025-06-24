أبل تعلن عن تحديثات كبرى وميزات ذكاء اصطناعي جديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين عن إصلاح شامل لأنظمة التشغيل، وتوفير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للمطورين، مع التركيز على ميزات عملية لتحسين تجربة المستخدم.

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من أبرز الميزات الجديدة:

الترجمة الحية للمكالمات الهاتفية.

فرز المكالمات المجهولة تلقائيًا.

تحسين المساعد "سيري".

دمج توليد الصور من ChatGPT مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

تصميم بصري جديد باسم "الزجاج السائل".



وأكدت الشركة أن هذه التحديثات أصبحت ممكنة بفضل تطور رقائقها. ورغم ذلك، تراجع سهم أبل بنسبة 1.5% خلال المؤتمر.