أبل تعلن عن تحديثات كبرى وميزات ذكاء اصطناعي جديدة

من أبرز الميزات الجديدة:
الترجمة الحية للمكالمات الهاتفية.
فرز المكالمات المجهولة تلقائيًا.
تحسين المساعد "سيري".
دمج توليد الصور من ChatGPT مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
تصميم بصري جديد باسم "الزجاج السائل".
وأكدت الشركة أن هذه التحديثات أصبحت ممكنة بفضل تطور رقائقها. ورغم ذلك، تراجع سهم أبل بنسبة 1.5% خلال المؤتمر.
-
أخبار متعلقة
-
أستراليا تستعد لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 سنة
-
تسريب بيانات أكثر من 16 مليار مستخدم من مواقع شهيرة مثل فيسبوك وآبل وإكس
-
مساعد الذكاء الاصطناعي بواتساب يسرب رقم هاتف أحد المستخدمين
-
هكذا سيهيمن الذكاء الاصطناعي على المهن بحلول 2027
-
فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية
-
محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف
-
خلل في "Microsoft Family Safety" يمنع تشغيل متصفح كروم على ويندوز
-
عقوبة من "يوتيوب".. ما القصة؟