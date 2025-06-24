أثار موجة من الانقسام... تحديث شكلي في "واتس آب" يحدث جدلاً واسعاً

ووصف التطبيق التحديث بأنه "تصميم جديد كليًا"، حيث اعتمد نمطًا داكنًا بالكامل بدلًا من الخلفية الزرقاء الرمادية، وأعيد تصميم الشريط الجانبي مع إزالة الفواصل بين المحادثات، بينما أُحيطت المحادثة النشطة بإطار أخضر، كما أُضيفت أيقونة "المجتمعات" إلى القائمة الجانبية.
ورغم أن التحديث حافظ على وظائف "واتس آب ويب" دون تغيير، إلا أن المظهر الجديد قوبل بردود فعل متباينة، إذ وصفه البعض بأنه "مزعج وغير مريح"، بينما رأى آخرون أنه "خطوة طال انتظارها لتحديث الواجهة القديمة".
ورغم التغيير الشكلي، ما تزال نسخة "واتس آب ويب" تفتقر إلى بعض الخصائص المتوفرة في التطبيق الأصلي، مثل تغيير خلفية الدردشة أو رفع تحديثات الحالة.
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