أجهزة التوجيه معرضة للاختراق

الوكيل الإخباري - تعتبر أجهزة التوجيه واحدة من أهم الأجهزة في أي منزل أو مكتب وذلك لأنها الأجهزة المسؤولة عن توصيل المستخدم بالإنترنت سواء عبر الواي-فاي أو عبر الاتصال السلكي.

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تم إنتاج وبيع تلك الأجهزة المعرضة للخطر بين عاميّ 2010 و 2015. وبعض الأجهزة الأقدم وصولًا لعام 2004 تتعرض لنفس المخاطر وقد تم اكتشاف الأمر على يدّ شركة IoT Inspector الألمانية والتي تعمل في مجال أمن المعلومات.





وطبقًا للنتائج التي تم التوصل إليها فإن مئات الآلاف من أجهزة التوجيه المستخدم حاليًا حول العالم تعاني من هذه الثغرات.



وفي حالة نجح المخترق في استغلالها فسيكون قادر على التحكم في جهاز المخترق بشكل كامل إلى جانب القدرة على تشغيل التعليمات البرمجية على جهاز الضحية عن بعد.

وبالفعل، تم اكتشاف عدد من عمليات الاختراق التي تمت من طرف مجموعة من المخترقين قبل أن يتم نشر تقرير شركة IoT Inspector. وهو ما يعني أن هذه الثغرات معروفة للبعض ويتم استغلالها بالفعل.





وتعتمد الثغرة على إمكانية الوصول للوحة التحكم الخاصة بجهاز التوجيه عن بعد، وبعد ذلك يمكن للمخترق أن يتحكم فيها كيفما شاء.



وحسب المعلومات المتاحة، إغلاق خاصية الوصول للوحة التحكم عن بعد من خلال إعدادات الرواتر لن يكون كافيًا لمنع المخترقين من الوصول للجهاز.

وتعاني شرائح الواي-فاي المصنعة من طرف شركة Realtek من هذه الثغرة حسبما صرّحت شركة IoT Inspector فقد تم إخبار Realtek بالأمر في شهر مايو الماضي إلا أن الشركة قد أطلقت تحديثات لبعض الأجهزة العاملة بشرائحها الحديثة لحل الثغرة، وذلك في 13 أغسطس.

وبالرغم من التأخير الشديد من طرف Realtek إلا أنها قد أوضحت أنها لن ترسل التحديثات لبعض الأجهزة الأقدم.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



