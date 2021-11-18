أحد مؤسسي يوتيوب يتوقع تراجعها بعد إزالة عدم الإعجاب

الوكيل الإخباري - ندد جاويد كريم، الشريك المؤسس الثالث لموقع يوتيوب، بإزالة المنصة لعداد عدم الإعجاب العام لمقاطع الفيديو، مشيرًا إلى أن التغيير يؤدي إلى تراجع المنصة.





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وقال كريم: لماذا تجري يوتيوب هذا التغيير غير المرغوب فيه عالميًا، هناك سبب ولكن ليس سببًا مفيدًا، ولن يتم الكشف عنه علنًا، تعد القدرة على التعرف بسهولة وسرعة على المحتوى السيئ ميزة أساسية لمنصة المحتوى التي ينشئها المستخدمون. ليس كل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون جيد.



وأجرت المنصة التغيير على واجهة المستخدم الأسبوع الماضي. وقالت إنها أزالت إبداءات عدم الإعجاب العامة من أجل مواجهة المضايقات وتعزيز التفاعلات المحترمة بين المشاهدين وصناع المحتوى.

ولكن العديد من مستخدمي وصناع محتوى يوتيوب انتقدوا القرار. وذلك بحجة أن أرقام عدم الإعجاب تمنح المجتمع وسيلة للتعبير عن تفضيلاته. بالإضافة إلى التعرف بسرعة على مقاطع الفيديو المضللة والمحتوى غير المرغوب فيه الذي تروج له خوارزمية المنصة.





وكان كريم ينشر رسالته بطريقة غير عادية، وذلك من خلال تعديل الوصف لأول فيديو تم تحميله على موقع يوتيوب، وهو مقطع عادي بعنوان “أنا في حديقة الحيوانات” الذي يقوم ببطولته كريم البالغ من العمر 25 عامًا.



وقام كريم في الأصل بتحرير وصف الفيديو قبل بضعة أيام ليقول: عندما يوافق كل مستخدم عبر يوتيوب على أن إزالة عدم الإعجاب فكرة غبية، فمن المحتمل أن تكون كذلك. ولكن كريم غير هذا الوصف مرة أخرى لكتابة إدانة أكثر تفصيلاً.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية