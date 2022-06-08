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الأربعاء، 08-06-2022 04:05 م

أخبار سيئة من آبل لأصحاب أجهزة آيفون الشهيرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت آبل عن إطلاق تحديث iOS 16 الجديد الذي سيصل إلى الأجهزة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك جهاز آيفون قديما، فقد تكون هناك أخبار سيئة في المستقبل.

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وخلال السنوات القليلة الماضية، احتفظت آبل بجميع أجهزتها الحديثة تقريبا في القائمة للحصول على آخر تحديثات iOS، ولكن كل هذا يتغير في عام 2022.

 

وعندما يصل iOS 16 في الخريف، لن يتمكن عدد من الهواتف من تنزيل التحديث مع إسقاط الدعم لأجهزة "آيفون SE" و"آيفون 6s" و"آيفون 7".


وهذا يعني أن مالكي هذه الأجهزة الذين يريدون آخر تحديث لنظام iOS 16 سيحتاجون إلى التحديث إلى "آيفون 8" أو "آيفون X" أو أحدث إصدار من "آيفون 13".


ومن غير الواضح سبب التخلص من أجهزة "آيفون" هذه من برنامج التحديث الخاص بشركة آبل، على الرغم من أنه من المحتمل أن يعني عمرها أنها ستكافح للتعامل مع جميع الميزات الجديدة القادمة في نظام التشغيل iOS 16.


وفيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة "آيفون" غير المتوافقة مع الإصدار القادم.

 

• هاتف "آيفون SE" الأصلي.
• "آيفون 6s".
• "آيفون 6s بلس".
• iPod touch.
• "آيفون 7".
• "آيفون 7 بلس".

 

وبالنسبة لأي شخص محظوظ بما يكفي لامتلاك جهاز "آيفون" الأحدث، هناك الكثير لنتطلع إليه بما في ذلك تجديد ضخم لشاشة القفل. وفي نظام التشغيل iOS 16، تسمح لك آبل بتخصيص الشكل والمظهر تماما مع خيار تغيير الألوان والخطوط وحتى إضافة أدوات مخصصة مثل مقاييس الطقس والصحة.


وهناك أيضا خيار تبديل الصور تلقائيا على مدار اليوم حتى تحصل على مظهر مختلف في المساء مقارنة بوقت الاستيقاظ.


وإلى جانب قفل الشاشة، هناك تحديث رائع للرسائل مع قدرة المستخدمين على تعديل ما قالوه في نص أو استدعاء رسالة بالكامل إذا قرروا أنهم لم يعودوا يريدون أن يقرأها المستلم.


وتشمل الإضافات الأخرى في iOS 16 طرقا جديدة لمشاركة الصور مع أفراد العائلة وإملاء محسّن وإعدادا مبسطا جديدا للتركيز الذي يتيح لك تحديد التطبيقات والأشخاص الذين تريد تلقي إشعارات منهم.


ولا توجد معلومات حول تاريخ إصدار محدد لنظام التشغيل iOS 16، لكن من المتوقع أن يصل إلى الأجهزة المتوافقة في أواخر سبتمبر.

 

روسيا اليوم 

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