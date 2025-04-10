الخميس 2025-04-10 04:12 م
 

أخيرا.. فيسبوك تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

غا
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة "حسابات المراهقين" على منصتي فيسبوك وماسنجر، والتي تهدف إلى تعزيز حماية المراهقين أثناء استخدام هذه المنصات. ستتوفر الميزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، وتعمل على وضع المراهقين تلقائيًا في تجربة مُدمجة لحماية بياناتهم ومنع المحتوى غير اللائق والتواصل غير المرغوب فيه.

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المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا يحتاجون إلى إذن من والديهم لتغيير إعدادات الحساب. كما ستقتصر الرسائل على الأشخاص الذين يتابعونهم أو تواصلوا معهم مسبقًا، ولن يتمكن من رؤية أو التفاعل مع القصص سوى الأصدقاء والمتابعين.


الميزة تتضمن أيضًا تذكيرات للمراهقين لمغادرة التطبيق بعد ساعة من الاستخدام، بالإضافة إلى تفعيل "الوضع الهادئ" أثناء الليل لضمان أوقات راحة.

 

لبنان 24

 
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