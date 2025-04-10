أخيرا.. فيسبوك تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا يحتاجون إلى إذن من والديهم لتغيير إعدادات الحساب. كما ستقتصر الرسائل على الأشخاص الذين يتابعونهم أو تواصلوا معهم مسبقًا، ولن يتمكن من رؤية أو التفاعل مع القصص سوى الأصدقاء والمتابعين.
الميزة تتضمن أيضًا تذكيرات للمراهقين لمغادرة التطبيق بعد ساعة من الاستخدام، بالإضافة إلى تفعيل "الوضع الهادئ" أثناء الليل لضمان أوقات راحة.
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