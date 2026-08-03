أدوبي تمنح الصور "ناقدًا ذكيًا".. أداة جديدة لتحسين التصوير

الوكيل الإخباري- تطوّر شركة أدوبي ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تقييم صورهم وتحسين مهارات التصوير بدلًا من الاكتفاء بتعديل الصور بعد التقاطها.

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وتحمل الميزة التجريبية اسم Photo Guidance ضمن تطبيق Project Indigo، حيث تحلل عناصر الصورة مثل التكوين، والإضاءة، والألوان، وتوزيع العناصر، ثم تقدم ملاحظات واقتراحات شبيهة بتوجيهات مدرب تصوير محترف.