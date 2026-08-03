أدوبي تمنح الصور "ناقدًا ذكيًا".. أداة جديدة لتحسين التصوير

وتحمل الميزة التجريبية اسم Photo Guidance ضمن تطبيق Project Indigo، حيث تحلل عناصر الصورة مثل التكوين، والإضاءة، والألوان، وتوزيع العناصر، ثم تقدم ملاحظات واقتراحات شبيهة بتوجيهات مدرب تصوير محترف.
كما تقترح الأداة تحسينات أثناء التصوير، مثل تغيير الزاوية أو الإضاءة، إضافة إلى توصيات لاستخدام أدوات Adobe Lightroom لتحرير الصور. وتختبر أدوبي الميزة حاليًا على نطاق محدود لمستخدمي آيفون، تمهيدًا لتوسيع إطلاقها لاحقًا.
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