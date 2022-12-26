الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تُحذر مستخدمي طريق وادي عربة - العقبة

اغلاق 3 شوارع فرعية في البصيرا بسبب الامطار الغزيرة

الصحة تحدد أسعار جلسات العلاج الطبيعي

إغلاق طريق البحر الميت - الكرك بشكل مؤقت

تعرف على الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار- أسماء

تعليق دوام جامعة الحسين بن طلال بسبب الظروف الجوية

3 إصابات بانقلاب حافلة ركاب في معان - فيديو

رئيس الوزراء يزور مطرانية اللاتين ويهنئ بعيد الميلاد

الامن العام يصدر بيان حول الحالة الجوية ويحذر

إخلاء موقع البتراء الأثري من السياح بسبب السيول - فيديو

الإثنين، 26-12-2022 03:07 م

أسهل طريقة لنقل البيانات إلى غالاكسي جديد

222222222


الوكيل الإخباري - يتيح أندرويد النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف لاستعادتها عند ترقية الهاتف أو تبديله.

ويقدم معظم مصنعو أندرويد تطبيقات لنقل البيانات من الأجهزة القديمة إلى الجديدة. ويعد Samsung لـ Smart Switch Mobile، الحل الأكثر قوة والأكثر ثراءً بالميزات.

اضافة اعلان

 

ويسمح بنقل سلس للبيانات من جهاز سامسونغ إلى آخر، وأندرويد النموذجي إلى سامسونغ، ومن آي فون إلى أجهزة سامسونغ. وحتى بعض الهواتف القديمة التي تعمل بنظام ويندوز، وبلاك بيري.

 

يجب تطبيق Samsung Smart Switch على الجهازين للنقل، ثم ربطهما، إما بكابل USB أو لاسلكياً.

وفي أجهزة آي فون و آيباد، يمكن استيراد كل شيء إلى  غالاكسي الجديد باستخدام iCloud. ويتيح التطبيق أيضاً إرسال البيانات واستعادتها ببطاقة microSD أو محرك أقراص فلاش.


ولحلصحول على التطبيق يجب الذهاب إلى Galaxy Store أو Google Play Store.

1. شغل التطبيق على الجهاز القديم، واسمح بالأذونات اللازمة، ثم انقر إرسال البيانات.

2. اختر بين اللاسلكي والكابل. اجمع الجهازين باللاسلكي، أو عبر كابل USB.

3. سينتظر الجهاز الاتصال.

4. فتح تطبيق Samsung Switch ونقر "تلقي البيانات"، ثم "الإعدادات"، والبحث عن Smart Switch، ونقر "جلب البيانات من الجهاز القديم".

5. حدد "Galaxy / Android" كمصدر في قائمة "Galaxy / Android و iPhone / iPad و Windows phone".

6. اختر بين اللاسلكي أو الكابل مرة أخرى على غالاكسي الجديد.

7. انقر "نعم" في  "السماح بالاتصال" على الجهاز القديم.

8. حدد البيانات التي ترغب في نقلها.

 

نقل البيانات من iOS

 



في أجهزة iOS، يتيح Samsung Smart Switch تسجيل الدخول إلى iCloud  للنقل لاسلكياً. أو يمكن ربط  آي فون أو آيباد بكابل Lightning-to-USB-C أو باقتران OTG وكابل lightning. 

للنقل لاسلكياً، فتح Smart Switch في غالاكسي الجديد، في مجلد سامسونغ في درج التطبيق أو البحث عنه في تطبيق الإعدادات.

1. بعد تشغيل التطبيق، انقر "موافق".

2. اسمح بالأذونات اللازمة.

3. اضغط  تلقي البيانات، وحدد iPhone - iPad.

4. اضغط Connect Wirelessly بـ iCloud.

5. سجل الدخول ببيانات اعتماد iCloud وتحقق من المحاولة بآي فون أو آيباد.

6. حدد البيانات التي تريد إحضارها ثم انقر استيراد.

يمكن أيضاً نقل البيانات باستخدام كابل USB من آبل و USB OTG.

1. وصل غالاكسي و آي فون أو آيباد الجديد عبر الكابل.

2. فتح Samsung Smart Switch في غالاكسي.

3. اسمح بالأذونات المطلوبة، ثم انقر تلقي البيانات.

4. اختر iPhone - iPad.

5. اضغط الاتصال عبر الكابل.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جي ٥

نصائح غوغل لمستخدمي جيميل في 2023

سناب شات

كيف يمكن كسب المال من سناب شات؟

202805

أبل تضيف تطبيقات جديدة على آيفون

32acdb6e-7765-40ec-8130-83fabd47ffb2

'جوجل' تطلق نسخة تشفير جديدة لخدمة مستخدمي البريد الإلكتروني

Uudrw

ماسك يأمر بإزالة بعض خاصيات السلامة من تويتر

ميتا-شعارات100

ميتا تدفع 725 مليون دولار لإقفال قضية كمبريدج اناليتيكا

أخبار متعلقة
205852_6_1621092117

ميزة جديدة في تويتر لمستخدمي أندرويد

108e046190dd09962ca45ec3795a9153

غوغل تصدر تحذيراً عاجلاً لملايين المستخدمين بشأن كلمات المرور المسروقة