أسهل طريقة لنقل البيانات إلى غالاكسي جديد

الوكيل الإخباري - يتيح أندرويد النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف لاستعادتها عند ترقية الهاتف أو تبديله.



ويقدم معظم مصنعو أندرويد تطبيقات لنقل البيانات من الأجهزة القديمة إلى الجديدة. ويعد Samsung لـ Smart Switch Mobile، الحل الأكثر قوة والأكثر ثراءً بالميزات.

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ويسمح بنقل سلس للبيانات من جهاز سامسونغ إلى آخر، وأندرويد النموذجي إلى سامسونغ، ومن آي فون إلى أجهزة سامسونغ. وحتى بعض الهواتف القديمة التي تعمل بنظام ويندوز، وبلاك بيري.

يجب تطبيق Samsung Smart Switch على الجهازين للنقل، ثم ربطهما، إما بكابل USB أو لاسلكياً.



وفي أجهزة آي فون و آيباد، يمكن استيراد كل شيء إلى غالاكسي الجديد باستخدام iCloud. ويتيح التطبيق أيضاً إرسال البيانات واستعادتها ببطاقة microSD أو محرك أقراص فلاش.





ولحلصحول على التطبيق يجب الذهاب إلى Galaxy Store أو Google Play Store.



1. شغل التطبيق على الجهاز القديم، واسمح بالأذونات اللازمة، ثم انقر إرسال البيانات.



2. اختر بين اللاسلكي والكابل. اجمع الجهازين باللاسلكي، أو عبر كابل USB.



3. سينتظر الجهاز الاتصال.



4. فتح تطبيق Samsung Switch ونقر "تلقي البيانات"، ثم "الإعدادات"، والبحث عن Smart Switch، ونقر "جلب البيانات من الجهاز القديم".



5. حدد "Galaxy / Android" كمصدر في قائمة "Galaxy / Android و iPhone / iPad و Windows phone".



6. اختر بين اللاسلكي أو الكابل مرة أخرى على غالاكسي الجديد.



7. انقر "نعم" في "السماح بالاتصال" على الجهاز القديم.



8. حدد البيانات التي ترغب في نقلها.

نقل البيانات من iOS





في أجهزة iOS، يتيح Samsung Smart Switch تسجيل الدخول إلى iCloud للنقل لاسلكياً. أو يمكن ربط آي فون أو آيباد بكابل Lightning-to-USB-C أو باقتران OTG وكابل lightning.



للنقل لاسلكياً، فتح Smart Switch في غالاكسي الجديد، في مجلد سامسونغ في درج التطبيق أو البحث عنه في تطبيق الإعدادات.



1. بعد تشغيل التطبيق، انقر "موافق".



2. اسمح بالأذونات اللازمة.



3. اضغط تلقي البيانات، وحدد iPhone - iPad.



4. اضغط Connect Wirelessly بـ iCloud.



5. سجل الدخول ببيانات اعتماد iCloud وتحقق من المحاولة بآي فون أو آيباد.



6. حدد البيانات التي تريد إحضارها ثم انقر استيراد.



يمكن أيضاً نقل البيانات باستخدام كابل USB من آبل و USB OTG.



1. وصل غالاكسي و آي فون أو آيباد الجديد عبر الكابل.



2. فتح Samsung Smart Switch في غالاكسي.



3. اسمح بالأذونات المطلوبة، ثم انقر تلقي البيانات.



4. اختر iPhone - iPad.



5. اضغط الاتصال عبر الكابل.

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