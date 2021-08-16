أسوء الأماكن لوضع جهاز الواي فاي في المنزل

الوكيل الاخباري - يلعب موضع جهاز "الراوتر" في المنزل دورا كبيرا في مدى جودة واستقرار إشارة "الواي فاي".

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ونشرت بوابة Mail.ru Hi-tech، مجموعة من الإرشادات المفصلة حول مكان تثبيت الجهاز للحصول على إنترنت جيد ومستمر.



ونصح الموقع بعدم تثبيت جهاز "الراوتر" بالقرب من الأجهزة الكهربائية وإبعاده عن أجهزة الميكرويف، كما ويعتبر المطبخ مكانا غير جيد لتوزيع الانترنت من هناك.



كما ولايجب وضع الجهاز بشكل منخفض على الأرض لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، بالإضافة لعدم وضعه بالقرب من جهاز الكمبيوتر نفسه كما وتعتبر أجهزة التدفئة عدوا له، حيث ستتسبب الحرارة بتعطيل عمل الجهاز وتسخينه.

المصدر : سبوتنك



