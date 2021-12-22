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الأربعاء، 22-12-2021 03:47 م

أفضل أدوات تخصيص ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - تستطيع تخصيص ويندوز 11 بسهولة عبر إعدادات النظام مباشرةً. ولكن توجد مجموعة من الأدوات الخارجية التي يمكنك تثبيتها لتتمكن من تخصيص النظام بشكل أعمق.

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أداة Start11
تعمل هذه الأداة على إعادة تصميم قائمة إبدأ للشكل القديم المعتاد للنظام قبل ويندوز 11. ويمكنك اختيار شكل القائمة ليعود إلى نظام ويندوز 7 أو ويندوز 10 إن كنت ترغب في ذلك.

 

أداة ElvenClock
لا يظهر ويندوز 11 التاريخ والساعة في الجزء السفلي من الشاشة، ويتسبب هذا في الإزعاج لبعض المستخدمين.

 

تطبيق Winaero Tweaker
أطلق الفنان العراقي سيف نبيل كليب أغنيته الجديدة تحت عنوان "آه ياني" من توقيع المخرج اللبناني دان حداد Dan Haddad الذي اعتمد صورة من نسج الخيال، حيث أراد أن يُظهر كيف يُترجم الصراع بين الخير والشّر على أرض الواقع.

تطبيق Winaero Tweaker
تعمل هذه الأداة مع جميع أنظمة ويندوز المختلفة من مايكروسوفت وليست حصرية لأي نظام، وتقدم هذه الأداة مجموعة من الاختيارات المتنوعة لتخصيص النظام بشكل احترافي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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