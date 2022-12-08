أفضل الاختراعات التكنولوجية لعام 2022

الوكيل الإخباري - كان عام 2022 حافلاً بالابتكارات والاختراعات المذهلة التي تساعد في دفع عجلة التكنولوجيا وتجعل حياة البشر أسهل وأكثر تطوراً.

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فيما يلي مجموعة من أهم الاختراعات التكنولوجية لعام 2022، بحسب موقع بيغ ميديا:

كاشف فيروس كورونا للمساحات الشخصية

يعد ViraWarn، وهو كاشف لفيروس كورونا ونظام تحذير لمساحتك الشخصية، أحد أبرز الاختراعات لعام 2022. وينبهك هذا الجهاز على الفور وبدقة إذا كان الفيروس ومتغيراته على مقربة منك. إنها إضافة رائعة إلى منزلك ومساحة مكتبك لحمايتك من المرض مع عدم إغلاق أبوابك بالكامل للزوار والأصدقاء.

بطارية الشبكة الممتدة الاستخدام

نعتمد أكثر من أي وقت مضى على مصادر الطاقة الخضراء. ولكن عندما تغرب الشمس، تصبح القدرة على تخزين الكهرباء لاستخدامها لاحقاً أمراً ضرورياً لمشغلي الشبكة. ويمكن للبطاريات الجديدة القائمة على الحديد التعامل مع هذه المشكلة. فالبطاريات مصنوعة من موارد يمكن الوصول إليها بسهولة، ولديها القدرة على التفوق في الأداء على الأشكال التقليدية لتخزين الشبكة من حيث التكلفة والفائدة.

شاشة التابلت القابلة للطي

قامت أسوس بالشراكة مع زينبوك بإنشاء أول شاشة قابلة للطي لجهاز لوحي. عند فتحه، يحتوي على شاشة مقاس 17 بوصة، ويمكن توصيله بسهولة بلوحة مفاتيح بلوتوث، أو يمكنك ببساطة طي النصف السفلي من الجهاز للوصول إلى الكتابة. يعد هذا الاختراع التكنولوجي الفريد من أكثر الاختراعات ابتكاراً في عام 2022، ومن خلال تركيزه على كل من الوظيفة وبيئة العمل، يسمح للمستخدمين بأخذ أعمالهم بسهولة إلى أي مكان يرغبون فيه.

نظام تحويل النص إلى صورة DALLE 2

نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحول النصوص إلى صورة بجودة عالية. البرنامج من إنتاج شركة OpenAI ويستخدم لإنشاء جميع الصور المميزة للمدونات الشخصية، والعديد من الأشياء الأخرى في المستقبل. وعندما يتعلق الأمر بالاختراعات، فإن شركة OpenAI التي تقف وراء DALLE 2 اتخذت قفزة نوعية مع الذكاء الاصطناعي في هذا النظام.

تطبيق Sleep Reset

تطبيق Sleep Reset يتتبع نومك طوال الليل ويقدم نصائح وحيلاً للنوم بشكل أسرع. وعلى الرغم من عدم ارتباطه بالعمل بشكل مباشر، فقد كان له تأثير على العمل بشكل كبير، والحصول على قسط من الراحة في الليل يؤثر على تركيزك ومستويات التوتر لديك وقدرتك على معالجة الأفكار المعقدة.

زجاجة مياه HidrateSpark Pro الذكية من آبل

زجاجة المياه الذكية HidrateSpark Pro تحسب كمية الماء المطلوبة بناءً على نشاطك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، تعلمك عندما يحين وقت ترطيب جسمك، وتزيل أي تخمين من تحديد احتياجات استهلاك المياه. التطبيق العملي لـ Hidrate Spark هو تعزيز نظام التمرين الحالي الخاص بك ودمجها مع التكنولوجيا الأساسية الحالية يجعلها واحدة من أفضل الاختراعات التقنية لعام 2022.

آلة AlphaFold2 الذكية لطي البروتين

تشارك البروتينات في كل عملية خلوية في الجسم تقريباً. ويعتمد ما يفعله البروتين على كيفية طيه. ومع ذلك، قد يستغرق فهم بنية البروتين الكثير من الوقت. الآن بعد أن حل الذكاء الاصطناعي (AI) في شكل AlphaFold2 هذا اللغز البيولوجي طويل الأمد، قد نتمكن من إنشاء أدوية لمجموعة متنوعة من الأمراض بسرعة.

السيارات الطائرة

أفضل اختراع تقني لعام 2022 هو السيارة الطائرة. وهي سيارة يمكنها الطيران والقيادة على الأرض، وهي تعمل بالطاقة المتجددة. كما أنها سريعة جداً ويمكن أن تنتقل من سرعة 0 إلى 60 في ثانيتين. السيارة الطائرة هي اختراع مميز، لأنها ستساعد في تقليل حركة المرور والتلوث، كما أنها ستجعل النقل أسرع وأسهل.

مولدات صور الذكاء الاصطناعي

يمكن لمولدات الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صور مخصصة مثالية لأي موقف، مما يجعلها أداة لا غنى عنها لأي شخص في عالم الأعمال.

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