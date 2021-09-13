الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا: 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا خلال يوم

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : ما يزيد عن 100 مليون دينار مستحقاتنا من الحكومة

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى تتعلق بالبنزين ولم تسجل أي مخالفة

مأدبا تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

استطلاع الوكيل: 86% وجدوا أن عودة المدارس تسببت بازدحام مروري صباحا

تخصيص 100 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق في جرش

112 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

3 وزراء يبحثون ظاهرة التسول في الداخلية

الإثنين، 13-09-2021 01:02 م

أفضل التطبيقات لحماية خصوصيتك في يوتيوب

video-editor (1)


الوكيل الإخباري - تعتبر يوتيوب من أكثر منصات الفيديو زيارة على الويب. ولكنها في الوقت نفسه تتبع نشاط زائريها من أجل تقديم توصيات أكثر ملائمة لهم بناءً على سجل المشاهدة.

اضافة اعلان

أفضل التطبيقات لحماية خصوصيتك في يوتيوب

تطبيق FreeTube
يتيح لك التطبيق تجربة مشاهدة مقاطع يوتيوب دون إعطاء بياناتك إلى جوجل. وواجهته مثل المنصة مما يجعل استخدامه أسهل بكثير مثل إنشاء قوائم التشغيل أو حفظ مقاطع الفيديو لوقت لاحق.

تطبيق NewPipe
من أفضل التطبيقات لمستخدمي هواتف أندرويد. ويتيح لك الاشتراك في القنوات دون الحاجة إلى حسابك. كما أنه يتيح لك إنشاء قوائم التشغيل وتنزيل مقاطع فيديو ودعم مشاهدة مقاطع الفيديو في وضع الصورة داخل الصورة.

 

موقع Piped
يمثل أحدث واجهات الويب التي تتيح لك مشاهدة فيديوهات المنصة عبر متصفح الويب دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

 

إضافة Privacy Redirect
تعمل هذه الإضافة عبر متصفح الويب بإجراء عمليات إعادة التوجيه التلقائية عند زيارة موقع يوتيوب عبر متصفحك إلى تطبيقات تحافظ على خصوصيتك مثبتة سابقًا مثل تطبيق FreeTube المذكور سابقًا. بالإضافة إلى ذلك فإنها تتيح لك تعيين جودة مقاطع فيديو يوتيوب.

 

موقع Invidious
يأتي موقع الويب بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك البحث عن مقاطع الفيديو. علاوة على ذلك يتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو الشائعة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Google Drive

الوصول إلى الملفات في وضع عدم الاتصال في جوجل درايف

2018_11_13_22_13_58_5

أفضل تطبيقات تحرير الفيديو لمنصة يوتيوب

how-to-try-windows-11-on-browser-2

طرق تشغيل ويندوز 11 عبر متصفح الويب

ios-settings-app-icon-1024x576

خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح في آيفون

AppleEpicHero-01-1920x1080

آبل و Epic Games خسرتا المعركة القانونية

photo-1614680376593-902f74cf0d41

سبوتيفاي تحسن قوائم التشغيل عبر Enhance

أخبار متعلقة
image (1)

يوتيوب توفر مشاركات المجتمع لمزيد من القنوات

image_2021-08-26_203857

يوتيوب.. حذف مليون فيديو يضم معلومات مضللة وخطيرة عن فيروس كورونا

منمنم

إصلاح هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

تطبيق-ديسكورد-e1616490428218

يوتيوب تحارب بوتات منصة ديسكورد الموسيقية

google-play-

تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

مشاهدة-التلفاز-واستعمال-الهواتف-النقالة-يؤخر-النطق-لدى-الطفل

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الإلكتروني