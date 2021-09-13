الوكيل الإخباري - تعتبر يوتيوب من أكثر منصات الفيديو زيارة على الويب. ولكنها في الوقت نفسه تتبع نشاط زائريها من أجل تقديم توصيات أكثر ملائمة لهم بناءً على سجل المشاهدة.





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أفضل التطبيقات لحماية خصوصيتك في يوتيوب





تطبيق FreeTube

يتيح لك التطبيق تجربة مشاهدة مقاطع يوتيوب دون إعطاء بياناتك إلى جوجل. وواجهته مثل المنصة مما يجعل استخدامه أسهل بكثير مثل إنشاء قوائم التشغيل أو حفظ مقاطع الفيديو لوقت لاحق.



تطبيق NewPipe

من أفضل التطبيقات لمستخدمي هواتف أندرويد. ويتيح لك الاشتراك في القنوات دون الحاجة إلى حسابك. كما أنه يتيح لك إنشاء قوائم التشغيل وتنزيل مقاطع فيديو ودعم مشاهدة مقاطع الفيديو في وضع الصورة داخل الصورة.

موقع Piped

يمثل أحدث واجهات الويب التي تتيح لك مشاهدة فيديوهات المنصة عبر متصفح الويب دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

إضافة Privacy Redirect

تعمل هذه الإضافة عبر متصفح الويب بإجراء عمليات إعادة التوجيه التلقائية عند زيارة موقع يوتيوب عبر متصفحك إلى تطبيقات تحافظ على خصوصيتك مثبتة سابقًا مثل تطبيق FreeTube المذكور سابقًا. بالإضافة إلى ذلك فإنها تتيح لك تعيين جودة مقاطع فيديو يوتيوب.

موقع Invidious

يأتي موقع الويب بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لك البحث عن مقاطع الفيديو. علاوة على ذلك يتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو الشائعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية