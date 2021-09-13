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الإثنين، 13-09-2021 12:57 م

أفضل تطبيقات تحرير الفيديو لمنصة يوتيوب

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الوكيل الإخباري - تساعدك مقاطع الفيديو التي تم تحريرها باحترافية في جذب انتباه جمهورك وتعزيز قناتك في منصة يوتيوب وسواء كنت تستخدم حاسب أو هاتف ذكي في عمليات تحرير الفيديو، فإن هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في نقل المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي.

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تطبيق HitFilm Express
يعتبر من أفضل تطبيقات تحرير الفيديو المجانية من فئة الكل في واحد عبر الحواسيب. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على العديد من التأثيرات التي يصل عددها إلى 400.

تطبيق Blender
يعد أحد أفضل تطبيقات تحرير مقاطع فيديو يوتيوب بالإضافة إلى إمكانية استخدامه للمشاريع الأكثر تقدمًا مثل إنشاء الرسوم المتحركة.

تطبيق Lightworks
يدعم التطبيق تصدير مقاطع الفيديو بالعديد من التنسيقات وبدقة تصل إلى 4K. كماا يتيح خيار لتعديل أذونات التحرير للمستخدمين المختلفين. علاوة على ذلك يوفر ملفات موسيقية دون حقوق ملكية لاستخدامها في مقاطع الفيديو.

تطبيق FilmoraGo
يأتي التطبيق بإصدار للهواتف المحمولة والحواسيب. ويحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات. ويمكنك استخدام إصدار الهاتف لتقسيم اللقطات وقص المقاطع وإضافة الانتقالات كما يمكنك إضافة النص والعناوين والتحكم في سرعة المقطع وإضافة المرشحات والملصقات.

 

تطبيق KineMaster
يحتوي التطبيق على العديد من الميزات مثل خلط الصوت وتعديلات الألوان الدقيقة. علاوة على ذلك هناك إمكانية إضافة طبقات متعددة من مقاطع الفيديو والنصوص والتأثيرات والمؤثرات الصوتية أو تسجيل صوتك والتحكم في السرعة ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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