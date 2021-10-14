الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 12:41 م

أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري - يتضمن متجر جوجل بلاي مئات الآلاف من التطبيقات، ونحاول من خلال السلسلة الأسبوعية هذه عرض أفضل التطبيقات المجانية لمستخدمي هواتف أندرويد.

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وتتنوع تطبيقات متجر جوجل بلاي بين الألعاب والإنتاجية وتحرير الفيديو والصور وغيرها من التصنيفات الأخرى.

Project Activate
أحد تطبيقات إمكانية الوصول التي وصلت حديثًا إلى متجر تطبيقات جوجل من تطوير شركة جوجل. ويتيح إنشاء أوامر آلية باستخدام تعابير الوجه. على سبيل المثال يمكنك جعل هاتفك يرد على مكالمة هاتفية من خلال رفع الحاجب.

 

Disney Wonderful Worlds
من التطبيقات التي تدور حول عالم ديزني وشخصياتها العديدة وهي لعبة مرخصة رسميًا. ولكن لم يتم تطويرها بواسطة شركة ديزني نفسها. وهي عبارة عن لعبة ألغاز تضم مجموعة من شخصيات ديزني الشهيرة.

Rogervoice
من أبرز التطبيقات في متجر جوجل بلاي الخاصة بإمكانية الوصول لمن يعانون من ضعف في السمع. ويتيح التطبيق للمستخدم نسخ المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي، وعندما يتحدث المتصل يتم نسخ كلماته على الفور. ويمكن للمستخدم بعد ذلك الرد نصيًا في الوقت نفسه.

MicCheck
تطبيق لتسجيل الصوت يتيح لك إنشاء تسجيلات وإضافة طوابع زمنية للعثور على المقطع الصوتي بسهولة أكثر. ويتيح لك ايضًا فرز تسجيلاتك باستخدام العلامات أو حتى إنشاء ألبومات. ولديه أداة تحرير مدمجة لتحرير المقاطع الصوتية المسجلة.

Sky Warriors
ويتضمن وضعين للعب أحدهما وضع اللاعبين المتعددين عبر الإنترنت في الوقت الفعلي، حيث يمكنك أنت وأصدقاؤك الطيران والقتال مع خصوم حقيقيين. كما يمكنك أيضًا اللعب ضد الروبوتات بمفردك.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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