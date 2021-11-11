أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري - يضم متجر جوجل بلاي الكثير من التطبيقات المميزة والمختلفة التي تقدم وظائف مختلفة للمستخدمين، ويزداد عدد التطبيقات في المتجر يوميًا.

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وتسمح جوجل للمستخدمين بنشر تطبيقاتهم في المتجر بشكل سهل وسريع، ويضمن ذلك وجود الكثير من التطبيقات المتنوعة.





وإذا كنت تبحث عن تطبيق جديد لتحميله أو ترغب في تطبيق ذو وظيفة معينة، فإننا قمنا بجمع أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي.





تطبيق FUNetix

يعتبر هذا التطبيق تعليميًا في المقام الأول، حيث يضم مكتبة كبيرة من أكثر من 40 نموذج تعليمي مختلف لتعليم الأطفال.