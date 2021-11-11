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الخميس، 11-11-2021 01:51 م

أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري - يضم متجر جوجل بلاي الكثير من التطبيقات المميزة والمختلفة التي تقدم وظائف مختلفة للمستخدمين، ويزداد عدد التطبيقات في المتجر يوميًا.

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وتسمح جوجل للمستخدمين بنشر تطبيقاتهم في المتجر بشكل سهل وسريع، ويضمن ذلك وجود الكثير من التطبيقات المتنوعة.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق جديد لتحميله أو ترغب في تطبيق ذو وظيفة معينة، فإننا قمنا بجمع أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي.

تطبيق FUNetix 
يعتبر هذا التطبيق تعليميًا في المقام الأول، حيث يضم مكتبة كبيرة من أكثر من 40 نموذج تعليمي مختلف لتعليم الأطفال.

 

خلفيات Hogwarts Live 
يأتي هذا التطبيق مصممًا لمحبي سلسلة Harry Potter المشهورة، حيث يضم خلفيات متحركة بأعلام المنازل الأربعة.

تطبيق KONTXT
يعمل هذا التطبيق على استقبال المكالمات التي تصلك ومن ثم عرض محتواها في الشاشة الرئيسية لهاتفك كأنها رسالة نصية.

مشروع Activate
يأتي هذا التطبيق من تطوير جوجل ذاتها، وهو يقدم مجموعة من المميزات لتسهيل الوصول لذوي التحديات الجسدية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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