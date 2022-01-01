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السبت، 01-01-2022 03:16 م

أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

1596256196_أفضل-التطبيقات-الجديدة-التي-تم-إصدارها-هذا-الأسبوع


الوكيل الإخباري - يضم متجر جوجل بلاي ملايين التطبيقات التي تصدر يوميًا من مختلف المطورين حول العالم. 

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وتأتي بعض هذه التطبيقات من مطورين محترفين ومعروفين ولذلك تحصل على الاهتمام الذي تستحقه. بينما يأتي البعض الآخر من مطورين أصغر في الحجم وبالتالي لا يحصل على أي اهتمام على الرغم من أنه يستحقه.

لعبة Graffiti Smash
تنتمي هذه اللعبة إلى مجموعة Gacha من الألعاب والتي تدور حول معارك مباشرة بأسلوب مميز للغاية.

 

قارئ كتب الإسعافات الأولية
يسمح لك هذا التطبيق بقراءة جميع كتب ومنشورات هيئة Red Cross الأمريكية للإسعافات الأولية. وهي تضم مجموعة متنوعة من الكتب حول طرق التعامل مع الإصابات المختلفة.

 

لعبة Nobodies After Death
تقدم لك هذه اللعبة مجموعة متنوعة وكبيرة من الألغاز المحيرة التي يجب عليك حلها حتى تستفيد من الجوائز المختلفة داخل عالم اللعبة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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