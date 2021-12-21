أمازون أصلحت Appstore المعطل عبر أندرويد 12

الوكيل الإخباري - تقول شركة أمازون إنها أصلحت مشكلة في متجر تطبيقاتها كانت تسبب مشاكل في تشغيل التطبيقات للعملاء الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 12 عبر أجهزتهم المحمولة.





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وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت التقارير بالانتشار أن متجر تطبيقات أمازون لا يزال لا يعمل عبر أندرويد 12 بعد إصداره في الخريف.

وأبلغ المستخدمون أن Appstore نفسه لا يعمل. كما أن التطبيقات والألعاب التي قاموا بتثبيتها من Appstore لم تعد تعمل أيضًا.





وكانت الشركة تستجيب لشكاوي العملاء في منتدياتها الرقمية ومنتديات الأجهزة عبر القول إن فريقها الفني لا يزال يحقق في المشكلة.

ولكن الأمور وصلت إلى ذروتها عندما عمد مقال نشره موقع Liliputing.com إلى تفصيل المشكلات. وأجبر ذلك أمازون على التعليق علنًا على الأمر.



وقالت الشركة إنها تعمل على إصلاح مشكلة أداء التطبيقات وعمليات التشغيل التي أثرت في عدد صغير من مستخدمي Appstore الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 12.



ولاحظت الشركة في ذلك الوقت أن المشكلة لم تؤثر في أجهزة Amazon Fire TV أو أجهزة Amazon Fire اللوحية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية