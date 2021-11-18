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الخميس، 18-11-2021 01:47 م

أمازون تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان فيزا

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الوكيل الإخباري - تتوقف شركة أمازون عن قبول المدفوعات من بطاقات ائتمان فيزا الصادرة في المملكة المتحدة اعتبارًا من 19 يناير 2022. ويظل العملاء قادرين على استخدام بطاقات الخصم من فيزا الصادرة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان الصادرة عن ماستركارد وأمريكان اكسبريس والشركات الأخرى.

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وتحظر أمازون بطاقات الائتمان البريطانية من فيزا كجزء من معركة مستمرة حول رسوم التبادل – الرسوم التي يفرضها مصدرو البطاقات على بنك التاجر لكل معاملة.

 

وكانت رسوم التبادل التي تفرضها فيزا للمعاملات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (حيث تعالج أمازون المملكة المتحدة المدفوعات) حدًا أقصى بنسبة 0.3 في المئة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ولكن منذ أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، تمكنت فيزا من رفع هذه الرسوم إلى 1.5 في المئة.

ومع ذلك، فيزا ليست الشركة الوحيدة التي تجري مثل هذا التغيير. أجرت ماستركارد زيادة مماثلة لرسوم التبادل قبل فيزا. ولكن لم يتم حظرها بواسطة أمازون.


وليس من الواضح سبب اختيار فيزا. وقد يكون مجرد قرار استراتيجي من جانب عملاقة التجارة الإلكترونية يتمثل في إيذاء شركة واحدة بدلاً من محاربة الصناعة بأكملها.


وقد تكون هناك تعقيدات محددة في سياسات الدفع الخاصة بشركة فيزا. على سبيل المثال، تشير وكالة بلومبرج إلى أن الشركة زادت رسوم التبادل لمواقع التجارة الإلكترونية مع خفض الرسوم في مجالات أخرى مثل التعليم ومشتريات العقارات.


وليس من الواضح ما إذا كانت السياسات من ماستركارد أو جهات إصدار البطاقات الأخرى تضع فروقًا مماثلة.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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