أمازون تراهن على المركبات الذاتية القيادة

الوكيل الإخباري - ركزت أمازون، إحدى أكبر الشركات في العالم، اهتمامها على شاحنات النقل الروبوتية منذ سنوات.

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وقامت الشركة بنقل بعض البضائع باستخدام منصات كبيرة ذاتية القيادة صممتها شركة Embark في عام 2019.

وبينما فشلت المركبات الذاتية القيادة إلى حد كبير في الارتقاء إلى مستوى الطموحات المبكر. لا يزال العديد من الخبراء متفائلين بشأن الظهور الوشيك لشاحنات النقل الذاتية القيادة.



وتمثل صفقة Plus.ai، في حالة إتمامها، أحدث مثال على قيام أمازون بزيادة رهاناتها على تكنولوجيا المركبات الذاتية القيادة.



وبالإضافة إلى Embark و Plus.ai، ساعدت أمازون في جولة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار في Aurora، وهي شركة ناشئة ذاتية القيادة يديرها الرئيس السابق لقسم السيارات الذاتية القيادة في جوجل.



واستثمرت أيضًا في شركة Rivian، وهي شركة سيارات كهربائية تعمل على تطوير شاحنات توصيل تعمل بالبطاريات.



وفي العام الماضي، استحوذت أمازون على Zoox، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير سيارتها الذاتية القيادة لغرض خدمات النقل التشاركي التجارية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية