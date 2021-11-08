أمازون تريد إطلاق قمرين صناعيين بحلول نهاية عام 2022

الوكيل الإخباري - تسعى شركة أمازون للحصول على موافقة من منظمي الاتصالات في الولايات المتحدة لنشر أكثر من 4500 قمر صناعي إضافي كجزء من جهود الشركة لتقديم إنترنت عريض النطاق إلى مناطق في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى الخدمة العالية السرعة.





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وكانت أمازون قالت سابقًا إنها تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لبناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية من خلال مبادرة مشروع كويبر Project Kuiper.





وطلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على نشر ما مجموعه 7774 قمرًا صناعيًا للمشروع. كما طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على إطلاق وتشغيل قمرين صناعيين نموذجيين بحلول نهاية عام 2022.



وقالت أمازون في الإيداع إن الأقمار الصناعية تخدم المنازل والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك في المناطق الجغرافية حيث لا يزال النطاق العريض الموثوق به غير موجود.

وقال بيان الشركة: بالرغم من تحسن الاتصال على أساس عالمي. ولكن 51 في المئة من سكان العالم و 44 في المئة من سكان البلدان النامية متصلون بالإنترنت.



وفي عام 2020، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية على خطة مشروع كويبر لكوكبة الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدار منخفض للتنافس مع شبكة ستارلينك التي أنشأتها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.



واختلفت أمازون مع ماسك، واتهمت الملياردير مؤخرًا بتجاهل مجموعة متنوعة من القواعد التي تفرضها الحكومة. ويعتبر جيف بيزوس وإيلون ماسك متنافسان في مجال إطلاق الفضاء الخاص.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية