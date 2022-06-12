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الأحد، 12-06-2022 02:19 م

أمازون تريد فرض نفوذها على المنصات الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - جمعت شركة أمازون لمدة ثلاثة أيام في شهر مايو أكثر من اثني عشر من نجوم إنستاجرام ويوتيوب وتيك توك في مدينة تودوس سانتوس الساحلية بالمكسيك، حيث تمتعتوا بعطلة نهاية أسبوع فاخرة التي يتوقعها مؤثرو الإنترنت من العدد المتزايد من الشركات التي تحاول الاستفادة من شهرتهم عبر الإنترنت.

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وتولت عملاقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مسؤولية منتجع باراديرو الفخم وأعادت تسميته باسم منتجع أمازون. وكانت النزهة لأعضاء برنامج المؤثرين في أمازون، الذي تم إطلاقه قبل خمس سنوات ويسمح لصناع المحتوى بكسب المال من خلال التوصية بمنتجات الشركة عبر حساباتهم ضمن وسائل التواصل الاجتماعي.


وعقدت أمازون أحداثًا سابقة هذا العام في نيويورك ولوس أنجلوس. وتحاول الشركة دخول صناعة التسويق عبر المؤثرين، التي قفزت من سوق بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2016 إلى ما يقدر بنحو 13.8 مليار دولار في عام 2021.


ومن المتوقع أن ينمو إلى 16.4 مليار دولار هذا العام. ويعكس ذلك حجم الأموال التي تنفقها الشركات على قناة التسويق التي تزداد شعبية.


وينظر إلى المؤثرين على أنهم صانعو الذوق الرئيسيون، الذين يمكنهم مساعدة الشركات في فتح الوصول إلى جمهور ديموغرافي محدد، وغالبًا ما يكون لديهم قواعد جماهيرية متفاعلة. ويحظى العديد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الآن بصفقات مربحة من العلامات التجارية الكبرى.


وبالإضافة إلى الوجبات الفخمة وعروض السبا في منتجع أمازون، عقدت الشركة المضيفة ورشة عمل لمساعدة المبدعين في إنشاء واجهة متجر أمازون، وهي صفحة مخصصة حيث يمكنهم نشر مقاطع فيديو قابلة للتسوق ومجموعة مختارة من منتجاتهم المفضلة لزيادة عمليات الشراء وكسب العمولات.


ويمكن للحاضرين أيضًا التنزه في متجر منبثق منسق يضم سلعًا معروضة للبيع عبر أمازون. وكانت راي بويس – أحد الحاضرين – جزءًا من برنامج المؤثرين التابع للشركة لمدة عام تقريبًا.


وقالت إنها انضمت إلى البرنامج بعد استضافة دروس تعليمية حول المكياج بانتظام عبر Amazon Live، وهي خدمة البث المباشر للشركة، التي وفرت لها بعض الدخل الإضافي.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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