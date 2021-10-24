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الأحد، 24-10-2021 01:17 م

أمازون تسيطر على نتائج البحث بعلاماتها

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الوكيل الإخباري - لا شك في أن منصة أمازون للتجارة الإلكترونية هي المنصة الأكبر عالميًا ولذلك فإن رواد الأعمال العاملين في تصنيع المنتجات الصغيرة والمتوسطة يعتمدون على أمازون بشكل رئيسي في تحقيق المبيعات.

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وهذا ما حدث مع روبرت جوميز، والذي يبيع منتجات عديدة على المنصة من بينها جهاز مخصص لطحن القهوة. وقد احتاج جوميز لخمسة أشهر كاملة لكي يظهر المنتج الخاص به ضمن أول 3 نتائج عند البحث عن أجهزة طحن القهوة.

ويمتلك جوميز شركة ناشئة متخصصة في بيع المنتجات تحمل الاسم 4Q Brands. وقد احتاج لإعادة هيكلة صفحة منتجه على المنصة لأكثر من مرة، مع الحفاظ على تقييمات المشترين. إلى جانب ذلك، فإن جوميز يدفع لشركة أمازون 40,000 دولار أمريكي شهريًا للترويج لمنتجه وزيادة مبيعاته.


وما يشجع جوميز على الدفع بشكل شهري لها هو أنها قد أوضحت للباعة بأن الاشتراك في برامج الترويج سيساعد المنتجات على البقاء في مركز مرتفع في نتائج البحث الداخلية.

 

وما حدث أنه وبعد ذلك قامت الشركة بنفسها بتقديم منتج منافس لمنتج جوميز، وذلك تحت علامة Amazon Basics التجارية الشهيرة للأجهزة والإكسسوارات الصغيرة، إلى جانب إدراج منتج آخر في نفس المجال يباع بشكل حصري على أمازون. وهو تابع لعلامة تجارية تعرف باسم DR Mills.


وحسبما صرّح جوميز فإن هذه المنتجات الجديدة قد حصلت على مراكز متقدمة في نتائج البحث بمجرد إدراجها. والسبب هنا بسيط، وهو أن أمازون تقوم بتفضيل منتجاتها عن المنتجات الأخرى بغض النظر عن الجودة أو التقييمات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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