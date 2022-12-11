أمازون تطلق خدمة تسوق جديدة على طريقة تيك توك

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون خدمة جديدة للتسوق على طريقة تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك.



وتتيح الخدمة الجديدة التي أطلقت عليها أمازون اسم "إنسباير" عرض فيديوهات وصور تتيح للمستخدم تصفح وشراء منتجات من خلال محتوى يقدمه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "إنفلونسرز" والعلامات التجارية الشهيرة وغيرها.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الفيديوهات والصور التي تظهر على صفحة المستخدم هي روابط للبنود المعروضة للبيع في الجانب الأيمن السفلي من الصفحة.



وأشارت أمازون إلى أن خدمة إنسباير متاحة فقط على تطبيق أمازون شوبنغ للأجهزة المحمولة، وسيتم توفيرها للمستخدمين في الولايات المتحدة طوال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

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