أمازون تطور Soundbar لأجهزة التلفاز

الوكيل الإخباري - تطور شركة أمازون جهاز Echo مثبت على الحائط ومكبر صوت للتلفزيون، إلى جانب تحديثات لتقنية السيارة والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج الذي يستشهد بمستندات داخلية.

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ويمكن للشركة توسيع تشكيلة أجهزة Echo Show ذات الشاشة الذكية. وتخطط لإصدار جهاز Echo يتم التحكم فيه بواسطة أليكسا مع شاشة بقياس 15 إنشًا تقريبًا يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على حامل.

وقال التقرير إنه يمكن أن يكون الجهاز الجديد بمثابة لوحة تحكم للأجهزة المنزلية الذكية. ويمكن وضعه في المطبخ لإظهار الوصفات أو غيرها من المعلومات المفيدة.

وتخطط الشركة أيضًا لجهاز Soundbar مع كاميرا مدمجة لأجهزة التلفزيون، الذي يمكن أن يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات فيديو من أجهزة التلفزيون الخاصة بهم. كما هو الحال مع أجهزة Portal من فيسبوك.

ومن بين المنتجات الأخرى التي يمكن أن تكون في طور الإعداد نموذج من الجيل الثاني لتقنية Echo Auto، الذي يكون له تصميم جديد وقد يكون قادرًا على شحن جهاز المستخدم بتقنية الاستقراء.

واستكشفت الشركة بناء ميكروفون كاريوكي يعمل بأليكسا يحمل الاسم الرمزي جاكسون. وخططت لإطلاق الجهاز هذا العام. ولكن الفريق الذي يعمل على هذا المنتج تم تفكيكه.

وهناك دفع أوسع نحو الأجهزة القابلة للارتداء بخلاف جهاز تعقب اللياقة البدنية Halo، الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة تستكشف جهازًا قابلًا للارتداء يستهدف الأطفال وآخر للبالغين الأكبر سنًا يمكنه اكتشاف السقوط، من بين استخدامات أخرى.



وقد يكون روبوت أمازون المنزلي بعيد المنال. وتكهنت تقارير متعددة بأن الشركة تعمل على روبوت يتم التحكم فيه عن طريق الصوت ويمكنه التجول في جميع أنحاء المنزل باستخدام الكاميرات المدمجة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



