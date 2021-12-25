أمازون تعاني من تلاشي الاهتمام بخدمة أليكسا

الوكيل الإخباري - اعتمدت شركة أمازون على بيع الكثير من مكبرات الصوت الذكية التي يتم التحكم فيها بالصوت عبر أليكسا في كل موسم عطلة منذ عام 2015.





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وواجهت الأجهزة طوال هذه المدة تقريبًا مشكلة في جذب انتباه العملاء. ووفقًا للبيانات الداخلية، كانت هناك سنوات لم يعد فيها بين 15 و 25 في المئة من مستخدمي أليكسا الجدد نشطين في الأسبوع الثاني من شراء الجهاز.





ويظهر القلق بشأن الاحتفاظ بالمستخدمين والتفاعل معهم بشكل متكرر في وثائق التخطيط الداخلية التي غطت 2018 إلى 2021.



وتوضح الوثائق طموحات أمازون المستمرة لأليكسا، بما في ذلك خطط لإضافة المزيد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي من شأنها أن تسمح للأجهزة بالتعرف على الأصوات المختلفة أو تحديد الغرف التي يتواجد فيها المستخدمون أثناء كل تفاعل.



كما أنها تكشف عن العوائق التي تراها الشركة لتحقيق هذه الأهداف. وحدد تحليل أمازون الداخلي لسوق المكبرات الذكية في العام الماضي أنه قد تجاوز مرحلة النمو. ويقدر أنه قد يتوسع بنسبة 1.2 في المئة سنويًا على مدى السنوات العديدة القادمة.





وكتب: “التأكيد على أن نمو أليكسا يتباطأ ليس دقيقًا. الحقيقة هي أن أليكسا يستمر في النمو. نرى زيادة في استخدام العملاء ويتم استخدام أليكسا في المزيد من المنازل حول العالم أكثر من أي وقت مضى.

وتنظر أمازون إلى أحد العوائق الرئيسية على أنها مخاوف بشأن الخصوصية، بينما تتمثل العقبة الأخرى في أن الناس لا يجدون أليكسا مفيدًا.



وحقق أول جهاز أليكسا، وهو مكبر الصوت الأسطواني Echo، نجاحًا هائلاً. وأصدرت فيسبوك وجوجل وآبل وشركات أخرى إصداراتها الخاصة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية