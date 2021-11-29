أمازون تفتتح مركز لوجستي في أبو ظبي بحلول عام 2024

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمازون عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مركز لوجستي جديد في إمارة أبوظبي.

اضافة اعلان

ويعد المركز الجديد واحداً من أكثر مراكز الشركة تطوراً على مستوى المنطقة. ويهدف لتعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم ريادة الأعمال، وتطور منظومة قطاع التجزئة، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة.





ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار البالغ قيمته 2 مليار درهم لدعم الشركات المبتكرة العامة في قطاعات رئيسية.





ومن المتوقع إنشاء المركز اللوجستي الجديد بحلول عام 2024، وهو جزء من اتفاقية تعاون شاملة بين شركة أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار.



ويعمل على توفير العديد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تزدهر أعمالها في الاقتصاد الرقمي.



وفي ضوء الشراكة المستمرة والناجحة مع أمازون ويب سيرفيسز لإطلاق مراكز البيانات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار التعاون مع شركة أمازون لتقديم أحدث الحلول التقنية المبتكرة في إمارة أبوظبي.



ويحرص المكتب على توفير بيئة داعمة لمثل هذه الشراكات. ويستثمر في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة الابتكار.

ويستخدم المركز أحدث تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بالاعتماد على خبرات أمازون التقنية التي تمتد لـ 25 عاماً، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وجعل حياتهم أكثر سهولة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية