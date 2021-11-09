أمازون لا تسمح للعملاء بالدفع باستخدام باي بال

الوكيل الإخباري - إذا كنت ترغب في شراء أي شيء عبر منصة أمازون، فإنك تحتاج عمومًا إلى بطاقة ائتمان أو بطاقة دين. ولكن تبدأ عملاقة التجارة الإلكترونية في عام 2022 بقبول Venmo أيضًا، وهي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول المملوكة لشركة باي بال.

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وتمثل هذه أحدث صفقة أبرمتها أمازون لمنح العملاء طريقة أخرى للدفع مقابل المنتجات في السوق.





ودخلت أمازون في وقت سابق من هذا العام في شراكة مع Affirm للسماح للعملاء بشراء المنتجات على دفعات شهرية. ولكن لا تزال تتطلب بطاقة ائتمان.





وأعلنت باي بال عن الصفقة كجزء من أرباحها في الربع الثالث. وعالجت Venmo نحو 60 مليار دولار من إجمالي حجم المدفوعات للربع، بزيادة 36 في المئة.



واستحوذت باي بال، التي كانت تستكشف مؤخرًا على شراء بنترست، على Venmo في عام 2013 كجزء من استحواذ Braintree مقابل 800 مليون دولار.



ولا تسمح أمازون للعملاء بالدفع باستخدام باي بال. وهذه هي أول منصة مدفوعات تابعة لجهة خارجية تتبناها عملاقة التجارة الإلكترونية.



وبدأت Venmo في وقت سابق من هذا العام بالسماح للمستخدمين بالبيع والشراء باستخدام العملات المشفرة. وتقدم الخدمة أيضًا بطاقة ائتمان خاصة بها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية