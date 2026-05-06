أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن صورة الكاميرا عند تعشيق وضع الرجوع للخلف في السيارات التي استدعيت، قد تظهر مع بعض التأخير للسائق، ما قد يزيد من خطر وقوع الحوادث.
وأوضحت الإدارة أن الاستدعاء شمل عدة طرازات من سيارات تسلا المطروحة في الولايات المتحدة منها: Model 3 وModel Y وModel S وModel X.
على صعيد آخر، تراجعت أسعار أسهم تسلا في تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم الأربعاء بنسبة 0.2%. ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 13%، لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.
وتلجأ العديد من شركات تصنيع السيارات العالمية لحملات استدعاء مركباتها المطروحة في الأسواق أحيانا، لإصلاح بعض العيوب المصنعية الموجودة فيها، حفاظا على سلامة ركابها والسلامة العامة على الطرقات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
هل من تأثير للأوميغا-3 على صحة الدماغ؟ دراسة تشرح
-
"ميتا" توسّع حماية حسابات القُصّر عبر الذكاء الاصطناعي
-
احذر تجاهل هذه العلامة في هاتفك… قد تكشف خطرًا خفيًا على البطارية
-
"فخ الشحن وعقدة الاقتران".. السماعات السلكية تستعيد عرشها
-
مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام
-
هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة
-
الهواتف القابلة للطي تعود بقوة.. 7 أجهزة تتنافس على كسر رتابة السوق
-
هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟