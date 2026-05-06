أميركا .. تسلا تستدعي 218 ألف سيارة بسبب عيب مصنعي

الأربعاء، 06-05-2026 02:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن استدعاء 218,867 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في كاميرات الرؤية الخلفية الموجودة في تلك المركبات.اضافة اعلان


ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن صورة الكاميرا عند تعشيق وضع الرجوع للخلف في السيارات التي استدعيت، قد تظهر مع بعض التأخير للسائق، ما قد يزيد من خطر وقوع الحوادث.

وأوضحت الإدارة أن الاستدعاء شمل عدة طرازات من سيارات تسلا المطروحة في الولايات المتحدة منها: Model 3 وModel Y وModel S وModel X.

على صعيد آخر، تراجعت أسعار أسهم تسلا في تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم الأربعاء بنسبة 0.2%. ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 13%، لتصل إلى 1.46 تريليون دولار، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.

وتلجأ العديد من شركات تصنيع السيارات العالمية لحملات استدعاء مركباتها المطروحة في الأسواق أحيانا، لإصلاح بعض العيوب المصنعية الموجودة فيها، حفاظا على سلامة ركابها والسلامة العامة على الطرقات.

