أندرويد 12 يدعم الألعاب

الوكيل الإخباري - يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى من جوجل لجعل تحميل الألعاب أسرع، ومن خلال Google Play Instant، تقدم الشركة ميزة ذات صلة تسمح للاعبين ببدء لعبة على الفور من متجر جوجل بلاي.

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ومع ذلك، فإن الفكرة هنا هي التخلص من عملية التثبيت وإعطاء اللاعبين المحتملين فرصة لتجربة لعبة جديدة على الفور.

ومثل Google Play Instant، يتم تشغيل ميزة التشغيل أثناء التنزيل الجديدة بواسطة تنسيق AAB من جوجل، الذي يحل محل معيار APK القديم في الغالب.



كما أعلنت جوجل خلال قمة مطوري الألعاب عن لوحة تحكم جديدة للألعاب لنظام أندرويد 12 تمنحك وصولاً سهلاً إلى الأدوات المساعدة ذات الصلة أثناء اللعب، مثل التقاط الشاشة والتسجيل وضبط السطوع والمزيد.



ومن المحتمل أن تتضمن الميزات المعنية أيضًا منع دوران الشاشة وخيار البث المباشر عبر يوتيوب تفعيل وضع عدم الإزعاج.



وتقول جوجل: إن لوحة التحكم هذه تكون متاحة عبر أجهزة محددة في وقت لاحق من هذا العام.



ومن المفترض أن تحصل نسخة أندرويد الجديدة على مجموعة من التغييرات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك التصميم الرئيسي الجديد.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





