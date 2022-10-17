أهم إعدادات خصوصية عليك تغييرها في جهاز آيفون الجديد

الوكيل الإخباري-تقول آبل إنها تأخذ خصوصية عملائها على محمل الجد، وتفتخر ببعض المميزات التي تعزز هذا الاتجاه، لذا فإنها تتيح إمكانية تغيير عدد من الإعدادات التي تساعد في حماية بياناتك وخاصة في جهاز آيفون.



فيما يلي أهم الإعدادات التي يمكنك تغييرها للحصول على المزيد من الحماية في آيفون، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:



قم بإيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة وحظر تتبع التطبيق

اضافة اعلان

تستخدم آبل بيانات المستخدم لاستهداف المستخدمين بإعلانات مخصصة. هذا يعني أنه من المرجح أن ترى إعلانات للتطبيقات والمحتويات الأخرى ذات الصلة باهتماماتك، وتطبيقات أقل تتعلق بالأشياء التي لا تهتم بها. ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة إذا كنت تفضل عدم تتبع بياناتك. تتضمن العملية بضع نقرات في تطبيق الإعدادات:

افتح تطبيق الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل ثم انقر فوق خيار الخصوصية والأمان.

اضغط على خيار Apple Advertising “إعلانات آبل”.

اضغط على زر التبديل بجوار الإعلانات المخصصة لتعطيل الميزة.

ضع في اعتبارك أن الفائدة هنا هي تقليل التتبع، وليس تقليل عدد الإعلانات التي تشاهدها.





قم بتأمين تجربة سفاري

يعد تصفح الويب أسهل طريقة لتتبعك لمواقع الويب. على الرغم من أن تجربة التصفح الافتراضية جيدة جداً في منع التتبع، إلا أن هناك بعض التغييرات التي يمكنك إجراؤها لتحسين خصوصيتك. الأكثر وضوحاً هو تغيير محرك البحث الافتراضي للمتصفح من غوغل إلى شيء يدعي أنه يقدم تجربة أكثر خصوصية، مثل DuckDuckGo.

افتح الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق سفاري، ثم انقر فوق محرك البحث.



قم بتغيير محرك البحث من غوغل الافتراضي إلى DuckDuckGo



يحتوي سفاري على نظام آي أو إس، على اثنين من إعدادات الخصوصية الأخرى التي يمكنك تشغيلها أيضاً. ستساعد هذه الإعدادات في الحد من كمية المعلومات التي تحصل عليها الشركات عنك من خلال تقييد قدرتها على التتبع.

ارجع إلى قائمة سفاري في تطبيق الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم يسمى الخصوصية والأمان.

قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار منع التتبع عبر المواقع.

اضغط على خيار إخفاء عنوان IP.

في القائمة الجديدة التي تفتح، انقر على "من المتتبعات".



قم بإيقاف تشغيل تحليلات الجهاز





على الرغم من أنه لا يجمع معلومات التعريف الشخصية عنك، إلا أن آي فون لديه ميزة تحليلات الجهاز التي تجمع البيانات حول كيفية استخدامك للهاتف، وأجهزة الهاتف وأدائه، وأشياء مماثلة. من الممكن أيضاً أن يتم إرسال بيانات عن موقعك إلى آبل إذا كان لديك نظام جي بي إس ممكّناً. يمكنك إيقاف تشغيل ميزة تحليلات الجهاز إذا لم تكن راضياً عن المعلومات التي يتم إرسالها إلى آبل:



افتح تطبيق الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار الخصوصية والأمان.

اضغط على خيار التحليلات والتحسينات.



قم بتبديل إعداد Share iPhone Analytics “أي مشاركة تحليلات آيفون”.

بعد تبديل الإعداد أعلاه، قد تلاحظ بعض مفاتيح التبديل الأخرى قيد التشغيل في نفس القائمة، بما في ذلك تلك التي تسمى تحسين الأمان، وتحسين “سيري” والإملاء، ومشاركة سحابة التحليلات. كل خيار من هذه الخيارات لا يحتاج إلى شرح ويمكن تعطيله لمنع آبل من الحصول على البيانات المتعلقة بكل من تلك المنتجات والميزات.





استخدام وضع القفل في نظام iOS 16

إذا تم تحديث آي فون الخاص بك إلى iOS 16، فيمكنك الوصول إلى ميزة جديدة غير متوفرة في الإصدارات القديمة من نظام تشغيل الهاتف المحمول، وهي وضعية القفل. تقدم هذه الميزة ما تصفه آبل بأنه "حماية قصوى" في الحالات التي تعتقد فيها أن خصوصيتك الرقمية وأمنك قد يكونان في خطر. يمكنك تمكين هذا الخيار على النحو التالي:



توجه إلى الإعدادات ثم الخصوصية

قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على وضعية القفل

اضغط على تشغيل وضع القفل

قم بتأكيد رغبتك في تشغيل وضع القفل واضغط على تشغيل وإعادة التشغيل

إذا قمت بتشغيل وضع القفل، فسيقوم آيفون الخاص بك بتقييد الوصول إلى بعض الميزات. على سبيل المثال، سيتم حظر مرفقات الرسائل تلقائياً، ولن ترى معاينات الروابط في الرسائل بعد الآن، وسيتم حظر بعض ميزات موقع الويب، ولن تتلقى أي مكالمات فيس تايم من أشخاص لم تتصل بهم من قبل، وستتم إزالة الألبومات المشتركة من الصور والتغييرات الجذرية الأخرى.

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