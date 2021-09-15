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الأربعاء، 15-09-2021 02:42 م

أهم التغييرات من فورتنايت في الموسم الثامن

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الوكيل الإخباري - أطلقت فورتنايت الموسم الثامن الجديد لها لنتهي بذلك شهورًا طويلة من التوقعات والتخمينات. 

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وتعود المكعبات الغريبة إلى الظهور مجددًا حول الخريطة، وهو ما أدى إلى ظهور أحداث غريبة ومتنوعة في خريطة فورتنايت نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

بوابات Sideways تدمر عالم فورتنايت
ظهرت مجموعة من المناطق الغريبة حول خريطة فورتنايت بأكملها، حيث تعمل هذه الخرائط كبوابات إلى منطقة Sideways الغريبة.
وقد أثر ذلك على عالم اللعبة كثيرًا، حيث بدأت وحوش غريبة في الظهور والخروج من هذه البوابات.
كما أن الجاذبية في المناطق المحيطة بهذه البوابات تعمل بشكل غريب للغاية، لذلك يصبح من الصعب مواجهة وحوش الغزاة بكفاءة.

 

صناعة أسلحة جديدة من مكعبات الوحوش
تستطيع صناعة أسلحة جديدة من المكعبات التي تسقط من الوحوش بعد هزيمتهم، وتشمل هذه الأسلحة سلاحين يمتازان بقوة Sideways. 
ولا يمكنك الحصول على الموارد الجديدة للبناء الأسلحة الجديدة إلا بعد هزيمة وحوش Sideways الذين يغزون المنطقة حولك. 

 

مواقع سقوط السفينة الأم في فورتنايت

سقطت سفينة الفضائيين الأم وتناثرت في أماكن مختلفة من خريطة فورتنايت، وتحتوي أماكن سقوط السفينة الأم على الكثير من الجوائز القيمة والنادرة. 

 

عودة أحجار الظلام 
تعرف أحجار الظلام بأنها مجموعة من المكعبات المنتشرة في أماكن متنوعة من الخريطة، وهي تظهر في أماكن تحطم السفينة الأم.
كما تعطيك مكعبات الظلام قدرة خاصة على التخفي والتحرك دون أن يتم اكتشافك، ولكن لن تستطيع استخدام أي سلاح وأنت في هذه الحالة.

 

تغير طريقة المهمات وعودة PunchCards
تسمح لك بطاقات Punchcards بالحصول على نقاط الخبرة بشكل جديد قليلًا، وذلك إلى جانب المهمات المعتادة.
ويمكنك الحصول على البطاقات بشكل يومي أو أسبوعي كما ترغب، وتوجد مجموعة من البطاقات الخاصة بكل شخصية.

 

ظهور حيوانات جديدة في عالم فورتنايت
تظهر الغربان لأول مرة في عالم فورتنايت، ولا يبدو أن هذه الغربان تقدم أي ميزة جديدة.
ويمكنك اصطياد الغربان المنتشرة حول الخريطة، ولكن اصطياد هذه الغربان أمر صعب لأنها تطير طوال الوقت.

 

تخصيص شخصية Toona 
يمكنك تخصيص شخصية Toona الموجودة داخل اللعبة، حيث تستطيع تغيير لونها عبر استخدام مجموعة من زجاجات الألوان المختلفة. 
وعندما تحصل على زجاجة لون جديدة لشخصية Toona، فإنك تحصل تلقائيًا على نقاط Rainbow ink.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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