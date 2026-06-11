أيهما الأنسب لحماية المنازل.. كاميرات المراقبة السلكية أم اللاسلكية؟

الوكيل الإخباري- مع تزايد الاعتماد على أنظمة المراقبة المنزلية، يحتار كثير من المستهلكين بين اختيار الكاميرات السلكية أو اللاسلكية، إذ يتمتع كل نظام بمزايا وعيوب تختلف بحسب احتياجات المستخدم وطبيعة المكان.



وتتميز الكاميرات اللاسلكية (Wi-Fi) بسهولة التركيب وإمكانية نقلها من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى تمديدات معقدة، ما يجعلها خياراً مناسباً للمنازل الصغيرة والمستأجرين. إلا أن أداءها يعتمد بشكل كبير على قوة واستقرار شبكة الإنترنت، كما تتطلب شحناً دورياً للبطاريات أو استبدالها، فضلاً عن احتمال تعرضها للتشويش أو الاختراق في حال عدم تأمينها بشكل كافٍ.



في المقابل، توفر الكاميرات السلكية استقراراً أكبر في البث ونقل البيانات، ولا تتأثر بمشكلات الشبكات اللاسلكية، كما تعتمد على مصدر طاقة مستمر عبر الكابلات، ما يضمن عملها دون انقطاع.



لكن من أبرز سلبيات هذا النوع ارتفاع تكلفة التركيب وصعوبة تغيير مواقع الكاميرات بعد تثبيتها، إضافة إلى الحاجة في كثير من الأحيان إلى فنيين متخصصين لتنفيذ التمديدات، والتي قد تؤثر أحياناً على المظهر العام للمكان.



ويعتمد الاختيار بين النظامين على احتياجات المستخدم، إذ تناسب الكاميرات اللاسلكية من يبحث عن المرونة وسهولة التركيب، بينما تعد الكاميرات السلكية خياراً أفضل لمن يفضل الاستقرار والاعتمادية على المدى الطويل.

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