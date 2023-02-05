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الأحد، 05-02-2023 10:04 ص

إجراءات جديدة في تيك توك لضبط نوعية المحتوى

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الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي عن إجراءات جديدة ستتبع في المنصة لضبط نوعية المحتوى.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على TikTok يحاولون من خلال الإجراءات الجديدة تسهيل الأمور على المدونين ومنحهم المزيد من البيانات حول ما يحدث لحساباتهم، ولهذا أنشأ المطورون "نظام التحقق من الحساب" المحدث، والذي من خلاله سيتمكن صناع المحتوى من التحقق في ما إذا كانت منشوراتهم لن تحذف بسبب انتهاك قواعد النظام الأساسي.


ومع الإجراءات الجديدة سيتلقى صانع المحتوى تحذيرا من TikTok بأن منشوره سيحذف من المنصة إذا كان مخالفا للقواعد العامة، وإذا وصل المستخدم إلى الحد الأقصى من التحذيرات ضمن القواعد الجديدة فسيتم حظر حسابه على TikTok في حال تقرر أن الانتهاكات كانت "خطيرة".

 

في الوقت نفسه ، سيتمكن صناع المحتوى على TikTok من استخدام أداة جديدة يمكنهم من خلالها تتبع المحتوى المحظور في آخر 90 يوما، وستظهر هذه الميزة في قسم "حالة الحساب" في "مركز الأمان" للتطبيق.


وقالت TikTok في منشور على الإنترنت" إن TikTok منصة ترفيهية تقوم على الإبداع والتعبير عن الذات، والإخلاص الذي يصنع به صناع المحتوى محتوى أصيلا.. وإذا ما انتهك المستخدمون سياساتنا فإننا نتخذ إجراءات بشأن المحتوى الخاص بهم وحساباتهم، حتى نتمكن من الحفاظ على منصتنا آمنة".

 

روسيا اليوم 

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