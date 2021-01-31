إجراءات جديدة من واتساب بشأن حماية الخصوصية

الوكيل الإخباري - يواصل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب بتطوير واضافة ميزات جديدة ، حيث انه بدأ في نشر رسائل status للمستخدمين حول "التزامه بخصوصيتك"، وأبلغ بعض المستخدمين عن رسائل status - إصدار WhatsApp من Snapchat Stories أو Twitter Fleets.



وقد قال متحدث باسم واتساب : "كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والارتباك حول تحديثنا الأخير ونريد مساعدة الجميع على فهم الحقائق الكامنة وراء كيفية حماية واتساب لخصوصية الأشخاص وأمانهم"، "من الآن فصاعدًا، سنقدم تحديثات للأشخاص في علامة تبويب الحالة حتى يعرف الأشخاص المعلومات من واتساب مباشرة.



ويعيد تحديثنا الأول التأكيد على أن واتساب لا يمكنه رؤية رسائلك الشخصية، ولا يستطيع فيسبوك أيضًا رؤية رسائلك الشخصية، لأنها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف".



وتتضمن الرسائل "الشيء الوحيد الذي ليس جديدًا هو التزامنا بخصوصيتك"، وتذكر بأن "واتساب لا يمكنه قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها مشفرة من طرف إلى طرف".







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المصدر : اليوم السابع



