الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الخصاونة يوعز بترجمة الرؤى الملكية السامية

الأحد، 31-01-2021 12:46 م

إجراءات جديدة من واتساب بشأن حماية الخصوصية

-واتساب-whatsapp-2020-احدث-إصدار-10-حيل-مدهشة-للواتس-اب--6xolh2m2zo1uud8llavartdpmxayrn6zw7sz72ouu37


الوكيل الإخباري - يواصل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب بتطوير واضافة ميزات جديدة ، حيث انه بدأ في نشر رسائل status للمستخدمين حول "التزامه بخصوصيتك"، وأبلغ بعض المستخدمين عن رسائل status - إصدار WhatsApp من Snapchat Stories أو Twitter Fleets. 

وقد قال متحدث باسم واتساب : "كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والارتباك حول تحديثنا الأخير ونريد مساعدة الجميع على فهم الحقائق الكامنة وراء كيفية حماية واتساب لخصوصية الأشخاص وأمانهم"، "من الآن فصاعدًا، سنقدم تحديثات للأشخاص في علامة تبويب الحالة حتى يعرف الأشخاص المعلومات من واتساب مباشرة.

ويعيد تحديثنا الأول التأكيد على أن واتساب لا يمكنه رؤية رسائلك الشخصية، ولا يستطيع فيسبوك أيضًا رؤية رسائلك الشخصية، لأنها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف".

وتتضمن الرسائل "الشيء الوحيد الذي ليس جديدًا هو التزامنا بخصوصيتك"، وتذكر بأن "واتساب لا يمكنه قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها مشفرة من طرف إلى طرف".


اضافة اعلان
المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_74da56eb360232f0002851e478b0d840

تويتر يعمل على دمج النشرات الإخبارية عبر منصته

31-01-21-442080662

جوجل يعيد تطبيق المراسلة إليمنت إلى متجره بعد حذف خاطئ

18-1-2021_13_48_10_GomhuriaOnline_1610970490

بالخطوات .. كيفية تخصيص خلفية دردشة في تطبيق سيجنال

download

نيتفلكس تختبر ميزة خاصة لمن اعتادوا النوم أثناء المشاهدة

web-whatsapp-com-1-1

واتسآب تضيف خاصية البصمات على نظام أجهزة الهواتف الذكية

acastro_180403_1777_youtube_0002

يوتيوب تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

أخبار متعلقة
thumb (Custom)

واتسآب في أول تعليق رسمي على الضجة العالمية بشأن تحديثه المصيري

bb687953-5335-480e-83b1-4829850f3201 (Custom)

ثغرة جديدة في واتساب تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

12021919588808098556

قرار عاجل من واتسآب عقب احتجاجات المستخدمين

1434813_0 (Custom)

أيهما أفضل من حيث الخصوصية سيغنال أم واتسآب؟

52141889_401 (Custom)

رسالة زائفة تجول واتسآب والتطبيق يُحذّر من خطورتها

5692605151610356475 (Custom)

سيجنال يغري مشتركي واتساب بمزايا جديدة