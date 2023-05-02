الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

إقرار معدل لـ أحكام الأنظمة الأساسيَّة للجمعيَّات

إقرار معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة

إقرار نظام بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة

الملكة تفتتح مبنى "وجدان فضاء فني" في حديقة المتحف الوطني الأردني

انتهاء أعمال الباص سريع التردد من تقاطع المزارع إلى عين غزال

الحنيفات يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الزراعة المستدامة

مؤسسة الإقراض الزراعي تعيد النظر بأسعار الفوائد والمرابحات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

بحث التعاون بين مستشفى المقاصد وجمعية يد العون للإغاثة

بحث التعاون بين جامعتي الهاشمية وهلنسكي الفنلندية

الثلاثاء، 02-05-2023 03:29 م

إجراء عليك اتخاذه في جهاز آيفون لتوفير الكثير من المال

Doc-T-1062442-638185794035298959


الوكيل الإخباري - يوفر جهاز آيفون وصولاً فورياً إلى مجموعة واسعة من خدمات الترفيه والفيديو والموسيقى والرفاهية التي يمكن أن تكون جميعها رائعة إذا استخدمتها بشكل صحيح، ومع ذلك، قد يقوم المستخدم بعمليات اشتراك وشراء للعديد من الخدمات التي تتضمن رسوماً أسبوعية أو شهرية.

وقد يقوم المستخدم أحياناً بتنزيل برامج مجانية تحتاج إلى تسجيل بيانات بطاقة الائتمان، والتي يتم سحب رصيد معين منها إن تمت ترقية البرنامج. وإذا نسي المستخدم اشتراكه في بعض هذه البرامج أو برامج أخرى اشترك في خدماتها المدفوعة ولم يعد يستخدمها، فقد تتراكم عليه هذه الاشتراكات دون أن يدري وينتهي به المطاف بإنفاق الكثير من المال.


لحسن الحظ، تسهل آبل التحقق من الاشتراكات التي قام بها المستخدم في هاتف آيفون، لإلغاء أي اشتراك لا يرغب به. 


إليك كيفية التحقق من اشتراكاتك والمبلغ الذي تدفعه كل شهر على جهاز آيفون، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية: 


- افتح جهاز آيفون الخاص بك واضغط على الإعدادات


- اضغط على ملف التعريف الخاص بك الذي ستجده في أعلى قائمة الإعدادات


- هنا سترى قائمة أخرى تحتوي على خيار الاشتراكات.


- بمجرد التحميل، ستظهر لك الآن قائمة كاملة بالخدمات وعمليات الشراء داخل التطبيق التي تشترك فيها.


- إذا وجدت واحدة لم تعد تستخدمها، فما عليك سوى النقر عليها واضغط على خيار الإلغاء.


إلى جانب إلغاء بعض الإشتراكات، هناك طريقة أخرى لتوفير بعض النقود. إذا كنت تستخدم الكثير من خدمات آبل المختلفة مثل آبل ميوزك وآبل تي في بلس، فمن المفيد التفكير في التبديل إلى حساب آبل وان، الذي يجمع هذه الخدمات في عدد من المنصات بسعر أرخص.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
whatsapp12

واتساب تتيح مشاركة الحالة على فيس بوك مباشرة

image_253500_ar

آبل تطلق تحديثاً طارئاً لأجهزتها.. في منتصف الليل

20235215914205GF

83 % من الهنود ضحايا احتيال عبر الذكاء الاصطناعي

2023430212552797RY

نسخة مجانية من وورد وإكسل للطلاب

tJlJh

هل تكون بلوسكاي بديلاً لـ تويتر؟

0fb03e57332e0f541c2cb7468579a452

5 أمور تقنية لا يتعين الخوف منها رغم الشائعات

أخبار متعلقة
IMG_2169

انتبهوا.. هذه الإصدارات من "آيفون" ستتوقف عن العمل الشهر القادم