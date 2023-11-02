إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين -صورة

الوكيل الإخباري- أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أن اسم "إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع "علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.



وأفاد جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في بكين، في منشور على حسابه في "منصة إكس"، بأن خرائط "بايدو" باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

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وتظهر في خريطة موقع "بايدو" أسماء الدول المحيطة بفلسطين مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا، لكن لا يوجد اسم إسرائيل، رغم أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة، كما الخريطة أسماء المدن الفلسطينية المحتلة مثل مدينة تل أبيب وغيرها.

وخدمات الخرائط الرائدة في الصين، التي تقدمها شركتي "علي بابا وبايدو"، هما البديل الصيني لخرائط "غوغل" المحجوبة في الصين.











روسيا اليوم