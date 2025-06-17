إشعارات أندرويد.. فخ أمني قد يهدد خصوصيتك في أي وقت

🔹 ما الخطر؟
إشعارات الرسائل – خصوصاً تلك التي تتضمن روابط مقترحة – قد تحتوي على زر "فتح الرابط" يظهر على شاشة القفل.
لكن المشكلة أن الرابط الظاهر قد لا يكون هو نفسه الوجهة الفعلية، ما يتيح للمخترقين توجيه المستخدم إلى مواقع خبيثة أو صفحات تصيد دون علمه.
🔹 سبب الثغرة:
يعتمد أندرويد في بعض الحالات على أحرف Unicode غير مرئية داخل الإشعار، مما يؤدي إلى تضليل المستخدم حول الرابط الحقيقي، ويمنع محرك النظام من اكتشاف التناقض.
🔹 نصيحة أمنية:
لا تضغط على أي رابط من الإشعارات مباشرة.
افتح التطبيق نفسه وتحقق من الرابط داخله.
حدّ من عرض الإشعارات على شاشة القفل في إعدادات الخصوصية.
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