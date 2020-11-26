إصدار جديد يحمل ميزات مهمة لمتصفح Firefox

الوكيل الإخباري _ اطلقت شركة Mozilla إصدار جديد لمتصفح Firefox، الذي يتمتع بمميزات مهمة وعملية للمستخدمين.

اضافة اعلان



حيث سيوفر الإصدار الجديد Firefox 83 للمستخدمين العديد من ميزات أمن البيانات الإضافية، كما سيسهل التعامل مع صفحات ومواقع الويب عبر شاشات الهواتف والأجهزة الذكية وعبر سطح المكتب في الحواسيب.

ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها هذا الإصدار هي ميزة "صورة داخل صورة" أو ما يسمى بـ PIP، والتي توفر اختصارات جديدة لمفاتيح التحكم بالفيديوهات داخل نافذة عرض الفيديو، منها مفاتيح لرفع وخفض مستوى الصوت ومفاتيح لتقديم أو تأخير مدة عرض الفيديو لـ 15 ثانية.

وبالاضافة الى ان الاصدار يقوم بدعم عدد من ميزات أمن البيانات، حيث يدعم وضع HTTPS-Only لتصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر، وفي حال قرر المستخدم تصفح موقع ما على الشبكة العنكبوتية وكان هذا الموقع يعمل عبر روابط HTTP فإن المتصفح سيحذره من أن مثل هذه المواقع آمنة بشكل كاف من حيث الحفاظ على سرية البيانات.

المصدر : اخبار 24



